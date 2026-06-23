退職金と預金を合わせた5,300万円の資産を元手に、入居一時金2,000万円の「高級老人ホーム」へ入居したユミコさん（仮名・68歳）。「これで一生安泰」と快適な老後を夢見ていたものの、わずか1年半で自主退去をすることに。閉鎖空間特有の「ドロドロした人間関係」に絶望し、安い賃貸マンションへ逆戻りした事例をもとに、老人ホーム選びの落とし穴と回避策をCFPの山粼裕佳子氏が解説します。

〈入居一時金2,000万円〉払うも「安い賃貸」へ逆戻り…68歳女性の後悔

ユミコさん（仮名・68歳）は現在、横浜市内にある、以前よりも家賃の安い賃貸マンションで、将来への不安を抱えながら一人で暮らしています。

実は1年半前までは、入居一時金2,000万円を支払って「高級老人ホーム」に入居していました。一体なぜ、わずか1年半で、「地獄」と感じて逃げ出すことになってしまったのでしょうか。高級老人ホームへ入居したことに対する後悔を振り返ります。

ユミコさんは短大卒業後、電機メーカーに就職し定年退職まで勤め上げました。会社での最後の役職は部長職、退職金は1,800万円。ユミコさんの現在の資産は、手つかずの退職金と預金2,500万円、投資信託1,000万円の合計5,300万円です。

両親はすでに他界しています。30歳のときに大学時代の同級生と結婚したことがありますが、金銭感覚の違いや性格の不一致を理由に5年後に離婚しました。子どもはいませんが、甥が一人います。

数年前から、「終の棲家」について真剣に考えるようになりました。ユミコさんには子どもがいないため、将来、認知症になったり、介護が必要になったりしたときのことが心配だったのです。甥に迷惑をかけたくありません。

会社員時代は多忙な毎日を送ってきました。おかげである程度の資産も作れました。反面、近所付き合いはなく、地域のコミュニティには入っていません。定期的に会う友人も少ないそうです。

ユミコさんの老後の希望は、「多少お金がかかっても構わない、介護や将来の不安から解放されたい」というものでした。

そこで、施設入居を決心したユミコさんは、自分なりに資料を集め費用や設備などを調べました。費用はピンキリでしたが、潤沢な資産を元手に閑静な住宅地に建つ「住宅型有料老人ホーム」に入居することに決めたのです。

「これで一生安心」老後資産5,300万円を元手に選んだ“終の棲家”

ユミコさんが入居を決めた老人ホームの費用は次のとおりです。

入居一時金：2,000万円

月額利用料：23万円

（内訳）

家賃： 0円

管理費：6万円

サービス費：11万円

食費（3食）：6万円

上記に加え、介護が必要な状況になれば外部の介護サービスを利用することになり、追加の費用がかかります。

ユミコさんは、預貯金から入居一時金を払い、年金から月額利用料を払うことにしました。年金は全額、老人ホームの月額利用料に消えてしまうため、交際費、被服費、旅行費など、別途かかる費用は貯蓄を取り崩すことにします。入居一時金を払っても預金が十分にあるので心配はしていませんでした。

ユミコさんの部屋は5階最上階の南向き1LDK。ミニキッチン、バス、トイレ付きです。共用施設にはスポーツジムや図書館があり、ヘアサロンも併設しています。

「あ〜、これで安心。食事の心配もいらない。これからは自分の時間は自分だけのもの。好きなことだけして過ごせるわ」と、快適な毎日を期待していました。

ところが、老人ホームでの快適な暮らしは、わずか1年半で終わりを告げたのでした。

「もうこんなところ、1日もいたくない…」わずか1年半で退去したワケ

栄養バランスの考えられた豪華な三食の食事は、共有スペースのリビングダイニングで他の入居者と一緒に摂ることになっています。

入居間もないある日のこと、18:30に夕食のためにダイニングへ向かい、席に座ろうとすると、斜め後ろからふいに「そこは、〇〇さんの席なの。あなたは、あちらへどうぞ」と、隅っこの席をすすめられました。

「席が決まっているのかな」と思い、その場では「すみません……」と謝って移動したのですが、後で職員に聞けば特に決まってはいないとのこと。

「変わった人もいるもんだな」とそのときはやり過ごしたのですが、その後、次々と想定外のことが起こったのです。

外出自由なホームとはいえ、高齢になればホームで過ごす時間が長くなります。周りを見渡すと70代後半から80代の人が多いようでした。夫婦で入居している人もいます。

入居後ほどなくして、ユミコさんは閉鎖空間特有の「ドロドロした人間関係」を垣間見るようになったのです。常駐のスタッフも見て見ぬふりをしているようで、そのうちにユミコさんは共有スペースで他の入居者に会うのが憂鬱になってしまったのです。

そのため、気がつけば自室にこもることが多くなっていきました。せっかくの豪華な共有スペースを堪能することができなくなっていました。

すると、ユミコさんの「素っ気ない態度」が他の入居者の気に障ったのかもしれません。あるとき、古株の入居者がユミコさんの陰口を話していることを知ったのです。陰口の内容は本当にくだらないものでしたが、当然いい気持ちはしません。

「もうこんなところ、1日もいたくない……」

そんなことが続いた末、とうとう精神的に我慢の限界に達したユミコさんは、自主退去を決意したのです。入居からわずか1年半でした。

有料老人ホームの入居一時金には、一般的に「初期償却」と「均等償却」のルールがあり、短期間で退去すると償却負担が大きくなります。

ユミコさんの場合、2,000万円の入居一時金のうち返還されたのは1,400万円でした。

結局のところ、現在は賃貸マンションでの生活に逆戻りです。ただ、1年半の間に預金を600万円減らしてしまった心理的な負担もあり、以前の賃貸より安い賃貸マンションに暮らしています。将来への不安は増すばかりです。

失敗しない老人ホーム選び…「理想と現実のギャップ」を防ぐ3つのポイント

理想の「終の棲家」を見つけるためのポイントを考えてみましょう。

「ハード」ではなく「ソフト（人間関係・雰囲気）」が重要

最初に目に入るのは、高級な設備や共有スペースの豪華さなどのハード面ですが、生活する上での居心地の良さを決めるのは、「入居者層」や「スタッフの質」というソフト面です。

入居を検討する際には、曜日や時間帯を変えて複数回施設を訪問して、外側からだけではわからない雰囲気を体感することが鉄則です。入居者同士の会話の様子、スタッフがトラブルに介入しているかなども観察してください。

「体験入居」でコミュニティを肌で知る

資料や見学だけでは、外からでは見えづらい、閉鎖空間特有の「暗黙のルール」は見えません。

多くの施設では「体験入居」を行っています。実際に何泊か宿泊をしてみることもギャップを埋めるためには大切です。共有スペースでの入居者同士の雰囲気や食事も体験して、自分に合う施設なのかを確認してください。

契約内容（特に返還金制度）を確認する

契約面では、「入居一時金の返還方法」や「返還金の計算方法」など、万一、退去することになったときの条件をしっかり確認しておきましょう。

最近は、「入居一時金」を抑えた「月額利用料型」の施設も増えています。支払い方式を選択できるケースもありますので、資産防衛の観点からどちらの支払い方式が自分に合っているのか慎重に検討してください。

また、将来、介護が必要になった際の追加費用についても確認が必要です 。

【CFPの助言】「自分らしく暮らし続けられる」を大切に

子どものいない単身者の場合、施設入居だけでなく、任意後見制度の活用や遺言書作成なども含めた老後対策を考えることが重要です。

現在のユミコさんの資産は、返還された1,400万円を合わせると約4,700万円となっています。しかし、月額23万円の年金と、68歳という年齢を考えれば、十分に立て直し可能ともいえます。

老人ホームは「終の棲家」と考えがちですが、実際には相性もあります。施設の豪華さや安心感だけでは、「自分らしく暮らし続けられる」保証はありません。

いずれは、再度施設に入ることになるにしても、今は、入居を急ぐのではなく資産を維持しながら元気なうちは地域で暮らすのも選択肢の一つです。焦らず、自分に適した施設を見つけていきましょう。

FP事務所MIRAI

山粼 裕佳子

CFP®／1級ファイナンシャル・プランニング技能士