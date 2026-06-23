たくろう、ネタで使った“CEO”が突然登場し困惑 ピザのデリバリー役で「1番高級なトッピングをした気持ち」
お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が23日、都内で行われた宅配ピザチェーン『ドミノ・ピザ』のブランドリニューアル発表会にゲストとして参加した。
【写真】CEOが直々にデリバリー！おどろくたくろう
イベントでは、リニューアルした商品を食べることに。デリバリーしたのはドミノ・ピザ ジャパンのディーター・ハーベル代表取締役兼CEOだった。『M-1グランプリ』で優勝した際のネタである「ビバリーヒルズ」では“CEO”が登場する。「お待たせしました」と言いながら現れた“生CEO”にたくろうの2人は「えっ？えっ？」と困惑。赤木は「CEO様ですか？」と苦笑いし、きむらは「CEOが直接デリバリーは見たことないです（笑）。我々、『ビバリーヒルズ』というネタでCEOと言っていたんですけど、ホンマに出会えるとは思っていなかった」と驚き。CEOの意味もわかっていないそうだが「とびきりエラい」と認識しており、きむらは「貴重な経験をありがとうございます。『CEO』という1番高級なトッピングをした気持ちです」と笑っていた。
発表会では、約14年振りとなるブランドリニューアルを発表。あわせて一部商品の値上げの実施なども告知された。
【写真】CEOが直々にデリバリー！おどろくたくろう
イベントでは、リニューアルした商品を食べることに。デリバリーしたのはドミノ・ピザ ジャパンのディーター・ハーベル代表取締役兼CEOだった。『M-1グランプリ』で優勝した際のネタである「ビバリーヒルズ」では“CEO”が登場する。「お待たせしました」と言いながら現れた“生CEO”にたくろうの2人は「えっ？えっ？」と困惑。赤木は「CEO様ですか？」と苦笑いし、きむらは「CEOが直接デリバリーは見たことないです（笑）。我々、『ビバリーヒルズ』というネタでCEOと言っていたんですけど、ホンマに出会えるとは思っていなかった」と驚き。CEOの意味もわかっていないそうだが「とびきりエラい」と認識しており、きむらは「貴重な経験をありがとうございます。『CEO』という1番高級なトッピングをした気持ちです」と笑っていた。
発表会では、約14年振りとなるブランドリニューアルを発表。あわせて一部商品の値上げの実施なども告知された。