◆米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック 最終日（２１日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）

首位と５打差の７位で出た山下美夢有（２４）＝花王＝が９バーディー、１ボギーでこの日最少の６４をマークし、通算１７アンダーで並んだロッティ・ウォード（英国）をプレーオフで下し今季初優勝。大逆転でのツアー通算３勝目は、コーチの父・勝臣さんに贈る涙の「父の日Ｖ」だった。シーズン１６試合目での日本勢初優勝で、２５日開幕のメジャー第３戦、全米女子プロ選手権（ミネソタ州ヘーゼルティン・ナショナルＧＣ）へ弾みをつけた。

１メートル強のウイニングパットを沈めた山下は、右拳を何度も強く握った。プレーオフ１ホール目で決着をつけた。日本に残るコーチの父・勝臣さんの顔がすぐに浮かんだ。「父の日に優勝したいという思いは強くあった。それがプレーにも出てくれた」。２０２３年のニチレイレディスに続く日米父の日Ｖ。表彰式では「こうして優勝を届けることができてよかった」と声を震わせ、涙を浮かべた。

スタートからのバーディーラッシュで５打差を猛追した。１番で４メートルを沈め、５番パー３ではティーショットを５０センチにからめた。「ショットも安定し、パットも短いのから長いのも入って、いいラウンドができた」という最終日。一気に首位を捉えて折り返すと、１０番で１０メートル超をねじ込むなど後半もペースを落とさず、プレーオフに持ち込んだ。

米ツアー挑戦２年目の今季は「なかなか自分らしいプレーができていなかった」。ここまでトップ１０に５度入りながら、勝ちきれずにいた。勝臣さんとの映像によるスイングチェックが日課。前夜も話し合い、助言を信じた。「父のビデオチェックがなかったら、優勝につながっていなかったと思う。信頼関係が一番大事。思い切ってプレーができた」と感謝した。

昨季過去最多の７勝を挙げた日本勢に、今季１６戦目で初優勝をもたらした。２５年ＡＩＧ全英女子オープンは逃げ切りだったが、昨年１１月のメイバンク選手権（マレーシア）も８打差１１位からの大逆転。初の米国での勝利で、全米女子プロ選手権でのメジャー２冠へ弾みをつけた。「今シーズンも優勝できたことは自信につながった。スイングもアプローチもだいぶいい状態になってきた。来週のメジャーもいいスタートを切りたい」。手応えを携え、決戦の地へ乗り込む。

▽一問一答は以下の通り

―今の気持ち。

「今シーズンやっと調子が上がってきた中で、優勝につながってくれてよかった。（プレーオフの）最後のパットは緊張した。米国のコースで（初めて）優勝できてうれしい」

―最終日にどんな心構えで臨んだか。

「優勝は本当に考えていなくて、目の前のプレーに集中していた。ショットも安定し、パットも短いのから長いのも入って、いいラウンドができた」

―プレーオフ前の心境は。

「まさかプレーオフになるとは思っていなかった。決まったときは切り替えて、よし頑張ろうと」

―勝因は。

「今週はリズムよくスイングしていたし、自信をもって打てていた。ボギーを打つこともあったけど、うまく切り替えることができて、その分チャンスも増えてくれた」

◆山下 美夢有（やました・みゆう）２００１年８月２日、大阪・寝屋川市生まれ。２４歳。５歳から父の影響でゴルフを始める。大阪桐蔭高３年時の１９年に全国高校選手権で優勝。同年１１月のプロテストに合格し、２１年ＫＫＴ杯バンテリンレディスで日本ツアー初優勝。２２、２３年は年間５勝で２年連続年間女王に。２４年パリ五輪は４位。同年１２月の米ツアー予選会をトップ通過し、２５年から米国が主戦場。１５０センチ、５２キロ。家族は両親と弟、妹。