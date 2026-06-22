２１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、俳優で歌手の亀梨和也が出演。昨年３月で解散したＫＡＴ―ＴＵＮについて、解散のいきさつについて語った。

ＭＣの山崎育三郎から「解散の道を選んだ大きなきっかけは何ですか？」と問われた亀梨は「解散…」と話し始めてから少し言葉を選ぶように沈黙を挟んでから「…はもう本当に急激にババババッと進んでいったことなので」と、急展開で解散が決まったことを明かし、「すごく衝撃的でしたけど、エネルギーというかやり方っていうのが、引き出しとしても、グループとしてもなかなか難しかったのかなと」と表現。

「だから、中途半端にやってはいたくない。ただただ続けてるってことでは許されなかったし、もうほんと、生き方そのものがやっぱりＫＡＴ―ＴＵＮとしてのブランディングを考えてたっていうか、ＫＡＴ―ＴＵＮの亀梨和也としてどう居続けるか」と、当時の“苦悩”を振り返った。

３月に解散し、亀梨が事務所から独立した後の１１月に解散コンサートを開催したことについて、本来ならラストライブをやってから解散するのが「終わり方としてはきれいだった」としながら、「これもＫＡＴ―ＴＵＮらしいかなって」と語った。