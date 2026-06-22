「王子様だぁ」Stray Kids・フィリックス、純白コーデで放つ“非現実的な美しさ”に反響！

Stray Kidsのフィリックスが、抜群のビジュアルでファンを魅了した。

フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】「王子様だぁ」フィリックス、純白コーデ

公開された写真には、ホワイトのテーラードジャケットに同系色のタンクトップとパンツを合わせたオールホワイトコーデに身を包んだフィリックスの姿が収められている。

プラチナブロンドのミディアムヘアと端正な顔立ちが際立ち、中性的で幻想的なビジュアルを披露。クールな眼差しと余裕のある表情は、まるで絵画の様な美しさを放ち、ファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは、「本物の王子様だぁ」「美しい」「非現実的」「かっこよすぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝フィリックスInstagram）

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは、6月24日に新曲『RUN IT』をリリースする。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。