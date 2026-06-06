サンリオ×ユニクロ「UT」新作はリラコ！ 日焼け姿のハローキティやマイメロディをデザイン
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月8日（月）から、ビーチでくつろぐサンリオキャラクターズをデザインしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】シナモロールやポチャッコも日焼け姿に！ ラインナップは全4種類
■夏気分を盛り上げるデザイン
今回発売される「サンリオキャラクターズ リラコ」は、こんがり日焼けした人気のサンリオキャラクターズたちがビーチに集う、明るく爽やかなデザインを施したコレクション。
ラインナップには、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリンがビーチでくつろぐ姿をキュートに表現した全4種類がそろう。
また、ヤシの木やサングラスが夏気分を盛り上げるアクセントに。いずれも、100％のレーヨンが使われており、暑い日も快適に過ごせる1着となっている。
【写真】シナモロールやポチャッコも日焼け姿に！ ラインナップは全4種類
■夏気分を盛り上げるデザイン
今回発売される「サンリオキャラクターズ リラコ」は、こんがり日焼けした人気のサンリオキャラクターズたちがビーチに集う、明るく爽やかなデザインを施したコレクション。
ラインナップには、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリンがビーチでくつろぐ姿をキュートに表現した全4種類がそろう。
また、ヤシの木やサングラスが夏気分を盛り上げるアクセントに。いずれも、100％のレーヨンが使われており、暑い日も快適に過ごせる1着となっている。