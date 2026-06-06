松屋で「40％還元」になる“お得すぎる支払い方法”。PayPay、d払い、楽天ペイ…今使うべき決済は
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆松屋60周年記念で最大40%還元も！
今回、ご紹介するのは松屋のキャンペーンです。現在、松屋では創業60周年記念キャンペーンが開催されています。対象のQRコード決済でお得になるので、ご紹介します。
まずはPayPayです。PayPayアプリでは10％還元クーポンが配信中です。クーポン利用期間は6月30日（火）まで。
松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松弁ネットミニアプリで800円（税込）以上をPayPayで支払った場合にクーポンを利用できます。事前にPayPayアプリでクーポンを獲得しておけば、条件を満たすと自動で適用してくれるので、利用し忘れて悔しい思いをすることがありません。
還元上限は1回につき200ポイントまでですが、期間中何度でも200ポイントまで返ってきます。今月、松屋で食事をするかもしれない方は今のうちにクーポンを獲得しておきましょう。
さらに6月15日（月）〜6月16日（火）限定の40％還元クーポンも配信中です。
こちらのクーポンは期間中1回のみ利用可能で、350ポイントまで還元されるので、875円までの決済が40％還元対象です。10％還元クーポンとは別で獲得する必要があるのでお気をつけください。
◆au PAYは最大20％還元＆高額ポイント争奪戦も開催中
また、au PAYでは最大20％還元キャンペーンが開催中です。キャンペーン期間は6月30日（火）まで。
松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松弁ネットミニアプリで注文し、au PAYで600円（税込）以上の支払いで60ポイント、1,500円（税込）以上で300ポイント還元です。
クーポンはありませんが、エントリーが必要です。そして60ポイントか300ポイントのいずれか1回のみもらえます。
また、6月1日（月）〜6月30日（火）までの1カ月間で、松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松弁ネットミニアプリにて、au PAYの利用金額合計が多い上位1万名に、Pontaポイントプレゼントキャンペーンも開催されています。
1位になると、なんと6万ポイントももらえます。2位3万ポイント、3位1万ポイントです。期間中の更新日に最新の順位が発表されるので、上位に入れそうな順位だったら狙ってみてもいいかもしれません。
◆楽天ペイは利用回数がカギ！スタンプで還元率アップ
楽天ペイでは最大10％還元キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は6月30日（火）まで。ネット注文ではなく、実店舗で楽天ペイで決済すると最大10％還元です。
エントリーすると500円（税込）ごとに1スタンプ貯まり、そのスタンプ数に応じて還元率が上がっていきます。スタンプ1個で最大3％還元、2〜4個で5％還元、5〜9個で7％還元、10個で10％還元です。スタンプは何回にも分けて貯めてもいいのですが、もし1回のお会計で5,000円支払うと一気に10スタンプ貯まります。
また、楽天ペイでもランキングのキャンペーンが開催されており、支払い金額合計上位600名にポイントが付与されます。1〜10位になると6,000ポイントです。
◆d払いは最大20％還元！「d曜日」との併用でさらにお得に
そして、d払いでは+15％還元キャンペーンが開催中です。キャンペーン期間は6月20日（土）まで。松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松屋テイクアウトでd払いをはじめて利用する方、もしくは今年の3月1日（日）以降にこれらのサービスでd払いで決済していない方は+20％還元です。
+15％も+20％もどちらもエントリーして、800円（税込）以上の決済で還元対象です。そして上限は1回につき300ポイントで、期間中5,000ポイントです。
◆松屋60周年記念で最大40%還元も！
今回、ご紹介するのは松屋のキャンペーンです。現在、松屋では創業60周年記念キャンペーンが開催されています。対象のQRコード決済でお得になるので、ご紹介します。
まずはPayPayです。PayPayアプリでは10％還元クーポンが配信中です。クーポン利用期間は6月30日（火）まで。
還元上限は1回につき200ポイントまでですが、期間中何度でも200ポイントまで返ってきます。今月、松屋で食事をするかもしれない方は今のうちにクーポンを獲得しておきましょう。
さらに6月15日（月）〜6月16日（火）限定の40％還元クーポンも配信中です。
こちらのクーポンは期間中1回のみ利用可能で、350ポイントまで還元されるので、875円までの決済が40％還元対象です。10％還元クーポンとは別で獲得する必要があるのでお気をつけください。
◆au PAYは最大20％還元＆高額ポイント争奪戦も開催中
また、au PAYでは最大20％還元キャンペーンが開催中です。キャンペーン期間は6月30日（火）まで。
松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松弁ネットミニアプリで注文し、au PAYで600円（税込）以上の支払いで60ポイント、1,500円（税込）以上で300ポイント還元です。
クーポンはありませんが、エントリーが必要です。そして60ポイントか300ポイントのいずれか1回のみもらえます。
また、6月1日（月）〜6月30日（火）までの1カ月間で、松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松弁ネットミニアプリにて、au PAYの利用金額合計が多い上位1万名に、Pontaポイントプレゼントキャンペーンも開催されています。
1位になると、なんと6万ポイントももらえます。2位3万ポイント、3位1万ポイントです。期間中の更新日に最新の順位が発表されるので、上位に入れそうな順位だったら狙ってみてもいいかもしれません。
◆楽天ペイは利用回数がカギ！スタンプで還元率アップ
楽天ペイでは最大10％還元キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は6月30日（火）まで。ネット注文ではなく、実店舗で楽天ペイで決済すると最大10％還元です。
エントリーすると500円（税込）ごとに1スタンプ貯まり、そのスタンプ数に応じて還元率が上がっていきます。スタンプ1個で最大3％還元、2〜4個で5％還元、5〜9個で7％還元、10個で10％還元です。スタンプは何回にも分けて貯めてもいいのですが、もし1回のお会計で5,000円支払うと一気に10スタンプ貯まります。
また、楽天ペイでもランキングのキャンペーンが開催されており、支払い金額合計上位600名にポイントが付与されます。1〜10位になると6,000ポイントです。
◆d払いは最大20％還元！「d曜日」との併用でさらにお得に
そして、d払いでは+15％還元キャンペーンが開催中です。キャンペーン期間は6月20日（土）まで。松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松屋テイクアウトでd払いをはじめて利用する方、もしくは今年の3月1日（日）以降にこれらのサービスでd払いで決済していない方は+20％還元です。
+15％も+20％もどちらもエントリーして、800円（税込）以上の決済で還元対象です。そして上限は1回につき300ポイントで、期間中5,000ポイントです。