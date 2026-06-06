■これまでのあらすじ

買い物ひとつまともにできない夫に妻は手を焼いていた。「ダメ出しされたくないし」とヘソを曲げて反省の色すらない夫。そんな中、妻の帰宅が遅れ、夫に保育園のお迎えと晩御飯を頼むことになる。娘に食べさせてもいいものを事細かに指示する妻だったが…。



夫に娘の世話を頼んだことを不安に思いながら帰宅すると、まさかの光景が…。アレルギーのある娘がエビグラタンを食べていたのです…！

まだそれほど口にしていなかったようで事なきを得ましたが、私は夫への怒りで震えました。冷蔵庫の作り置きをあげてってメッセージしていたし、そもそもこれまで何度もアレルギーの話はしてきました。それなのに「わざとじゃない」とヘラヘラ笑う夫…。わざとじゃないから怖いんです。覚えないのが怖いんです。すると夫は「もっとわかりやすく書けよ！」と逆ギレ。ここまではっきり書いて何がわかりにくいの？ どんなにわかりやすく説明しても、夫は何も覚えない。私の話を聞き流しているだけで、覚えようとしないんです。娘に何かあったら…、私は夫を絶対に許さない。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:胃腹ぺこ（イラスト監修：インクルーズ）(ウーマンエキサイト編集部)