ºå¿À¡¡À¾ÉðÀï¤Ø¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¡¡É´ºê¤¬¥×¥í½é£±·³¹çÎ®¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×£²·³¡õ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì¤Ç¤ÎÂÐÀï·Ð¸³À¸¤«¤¹
¡¡¡Öºå¿À¡Ê¹ß±«Ãæ»ß¡ËÀ¾Éð¡×¡Ê£²Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÉ´ºêÁóÀ¸ÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£²Æü¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤È½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ±¿¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î¡¢»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ²¼³Ü¹ü¹üÀÞ¡£À°Éü¸ÇÄê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï£±£±·î¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó£·£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£¹£´¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£±ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é£±·³¾º³Ê¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï½é¤Îµ¹ÌîºÂ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£³«Ëë£²·³¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¡¦£²£³£µ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°Ì¡¦À¾Éð¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¡¢É´ºê¤Ï¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤«¡¢½©¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÂÐÀï¤È¤«¡¢Áê¼ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤È¹çÎ®¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ç¤âËÜ¿Í¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤Ä¤«¤à¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É´ºê¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢½àÈ÷ËüÁ´¡£¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Ì´¸«¤¿£±·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢¡É´ºê¡¡ÁóÀ¸¡Ê¤â¤â¤µ¤¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë£²£°£°£µÇ¯£¹·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£°ºÐ¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡££±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢£·£·¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤«¤é£²£³Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£ÂÇÎÏ¤Î¤Û¤«¶¯¸ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨£²·³¸ø¼°Àï¤Ï£³£¹»î¹ç¤Ç£±£°£²ÂÇ¿ô£²£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£³£µ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¡¢£±ÅðÎÝ¡£