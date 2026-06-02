能登半島地震で大規模な土砂崩れが発生し、水がせき止められた石川県輪島市を流れる河原田川。県に代わって国が工事を進める「権限代行」での護岸整備が完了しました。「権限代行」による本復旧工事の完了は今回が初めてです。

久々江龍飛フィールドキャスター「近くに基幹道路の七尾輪島線が通る輪島市熊野町です。ここに流れる河原田川に、真新しい護岸が整備されました。」

河原田川では2024年11月から、国が県に代わって工事を行う「権限代行」でおよそ600メートルにわたる護岸の本格的な復旧工事が進められてきました。

地震による大規模土砂崩れで川がせき止められ、浸水被害

工事が5月末に完了したことを受け、輪島市の坂口茂市長が2日、現地を視察しました。

坂口茂輪島市長「この下のほうは？」

能登復興事務所・北出一雅事務所長「植生でやるために一部マットで抑えている。そういうものを各工種併用しながらやりたい」

2024年の地震で熊野町では、高さ100メートル、幅180メートルにわたって大規模な土砂崩れが発生。

流れ込んだ大量の土砂で川がせき止められ、あふれ出した水が地区を襲いました。

近くに住む住民は当時をこう振り返ります。

周辺の住民「さつまいも植えている畑のところまで水がつかった。その下に家があり、その家が水没した」「こわいというより、どうなっていくのかと思って」

地震の10日後に復旧工事開始も9月には奥能登豪雨

地震発生の10日後には、土砂で埋まった川の応急復旧工事が始まりました。

しかし、工事が進む中、地区を襲ったのが2024年9月の奥能登豪雨です。

能登復興事務所工務第一課・本田正和課長「今緑色のネットかかっているが、あのあたりが増水で削られて崩れかけたということがあった。当時に比べれば今は、十分な川幅も確保しているし、護岸をしっかりと作っているので、本復旧完了してかなり安全度は高まっていると信じている」

輪島市長「出水期までに護岸工事が間に合って安心している」

国が県に代わって工事を行う「権限代行」での本復旧工事の完了は、今回が初めてです。

能登復興事務所は2028年度までに、権限代行による能登の4つの河川の本復旧工事も終えたいとしています。

輪島市・坂口茂市長「出水期までにこの熊野地区（の護岸が）完成したのは非常に市民の皆さんの安全安心につながるので安心している」

河原田川の周辺住民に話を聞くと、震災直後の熊野町では、土砂崩れの影響で発生した浸水被害により、一時孤立状態に陥ったということでした。

出水期を間もなく迎え、大雨への備えが特に必要となる中、被災地では大災害の被害を教訓に対策工事が進められています。