「松屋が松屋に出店？」

牛丼チェーン「松屋」を展開する松屋フーズが6月10日、百貨店「松屋銀座」の地下1階に常設店舗をオープンします。

店舗名は「松屋PREMIUM銀座店」。神戸牛や国産黒毛和牛などを使った限定メニューを取りそろえ、松屋フーズ初となる百貨店常設店として営業します。

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2025年に開店100周年を迎えた百貨店「松屋銀座」と、同じ「松屋」の社名を持つ松屋フーズは、2019年からコラボプロジェクトの構想をスタート。しかし、直後に拡大した新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、一時断念。昨年ついに期間限定で食品催場への出店を果たし、記録的な反響を呼びました。

今回は、松屋フーズ初となる百貨店への常設店舗「松屋PREMIUM」として開店。松屋銀座が大切にしている「高級感と親しみやすさ」をテーマに、松屋フーズ創業60周年にふさわしい、特別な食体験を提供します。

同店では、神戸牛を使用した贅沢な牛めしをはじめ、国産黒毛和牛の「うまトマハンバーグ」、甘い脂身が柔らかくジューシーな「国産雪国育ち豚」を使用したトンテキ、ボイルドビーフをふんだんに使った「創業ビーフRichカレー」など、多数の限定商品を展開。さらに季節に合わせた新メニューの開発や、惣菜の販売なども検討しています。

商品はファルカタ材の「わっぱ」と掛け紙を用いた、環境に配慮した包装で提供。スタッフはベストを基調としたスタイリッシュな制服を着用し、接客の親しみやすさはそのままに、「松屋PREMIUM」専門の接遇研修で身につけた豊富な知識と誠実な対応でおもてなしするとのことです。

「松屋PREMIUM銀座店」は、松屋銀座 地下1階 弁当・惣菜売場（東京都中央区銀座3-6-1）にオープン。営業時間は11時から20時まで（日曜日もしくは連休最終日は19時30分まで）となっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060205.html