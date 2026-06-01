“相性の良い職業”に傾向あり？　約2万人の成婚データから見る職業別ランキング

IBJは5月28日、約2万人の成婚データを分析した「2025年 IBJ 成婚白書」の第8弾として、職業別の成婚傾向を分析した最新データを公開しました。

■男性は金融・コンサル系職種での成婚率が高い

まず、男性を職業別に6つのジャンルに分け、成婚相手の職業を分析しました。その結果、「看護師」が男性6ジャンル中、5ジャンルにて上位3位に入る結果となりました。士業、経営者、公務員、技術・研究職など、男性の職業を問わず幅広く選ばれています。

また、「医療系職種」や「公務員」など、専門資格や安定性を持つ女性職種も上位に複数ランクインしています。

成婚カップルの職業ペアについては、「技術・研究職」や「IT関連職」など、理系・専門職男性を軸とした組み合わせが多く見られました。また、“同業種婚”として、2位に「IT関連職」同士、10位に「公務員」同士がランクインしています。

成婚率を職業別に分析すると、男性は「その他金融系」「各種コンサルタント」「銀行・証券」などの金融・コンサル系職種において、成婚率が45％を超えていました。女性では、「介護・福祉関連」「看護師」「医療系職種」など、専門資格を有する職種において高い成婚率を記録しています。

職業にとらわれないことも大切ですが、お相手探しに悩んでいる方は自分に合った婚活のヒントとして参考にしてみるのもいいかもしれません。

■調査概要

調査主体：IBJ（IBJ結婚みらい研究所）

調査対象：IBJ結婚相談所ネットワークにおいて成婚退会した会員

対象件数：成婚者 男性1万9,081名、女性1万9,086名（2025年データ）、職業ペア集計対象9,427組

Webサイト（https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/）

（フォルサ）