妻夫木聡＆佐藤隆太、嵐のラストライブ観戦ショット＆岡田准一との再会話題「木更津キャッツアイメンバー激アツ」「素敵な仲間」と喜びの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の妻夫木聡と佐藤隆太が5月31日、それぞれInstagramを更新。嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の東京ドーム公演を訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】妻夫木聡＆佐藤隆太、嵐ラストライブ参戦ショット
同日に開催されたライブをもって、26年半におよぶグループ活動に幕を下ろした嵐。櫻井翔と親交の深い妻夫木と佐藤は、それぞれ同ライブを訪れたことを報告し、ライブTシャツ姿でペンライトを持った参戦ショットを公開した。
妻夫木は「ありがとう 本当に本当にお疲れ様でした」と感謝と労いの言葉を添え「最後の最後まで愛に溢れた嵐でした またどこかで会えたらいいなぁ」と願いをつづった。
一方、佐藤は「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた5人でした」と嵐の人柄や印象に触れつつ「僕も含めて、今日というこの日までに、どれだけの皆んなの日々を彩ってくれたか。どれだけの皆んなの背中を押して、勇気づけてくれたのか。本当に、お疲れ様でした。そして…本当にありがとう」（原文ママ）と労いと感謝のメッセージ。最後には「聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立ち会えたのも嬉しかった！」と喜びをつづっている。
さらに、佐藤は次の投稿で「お懐なエモい再会もありマスター！」と紹介し、岡田准一との2ショットも披露。「＃ぶっさん」「＃撮ってくれたのは聡ちゃん」「＃Viva嵐」とハッシュタグも添えた。
櫻井・妻夫木・佐藤は、岡田主演のTBS系ドラマ『木更津キャッツアイ』（2002年）で共演しており、今回の妻夫木と佐藤の投稿に、ファンからは「来てくれてたんだ…！号泣」「見守ってくれてありがとうございます」「最高すぎる」「素敵な仲間たち」「しばらく泣かせて」「木更津キャッツアイメンバー激アツすぎる」と反響が相次いでいる。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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【写真】妻夫木聡＆佐藤隆太、嵐ラストライブ参戦ショット
◆妻夫木聡「最後まで愛に溢れた嵐」
同日に開催されたライブをもって、26年半におよぶグループ活動に幕を下ろした嵐。櫻井翔と親交の深い妻夫木と佐藤は、それぞれ同ライブを訪れたことを報告し、ライブTシャツ姿でペンライトを持った参戦ショットを公開した。
◆佐藤隆太、岡田准一との再会ショット披露
一方、佐藤は「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた5人でした」と嵐の人柄や印象に触れつつ「僕も含めて、今日というこの日までに、どれだけの皆んなの日々を彩ってくれたか。どれだけの皆んなの背中を押して、勇気づけてくれたのか。本当に、お疲れ様でした。そして…本当にありがとう」（原文ママ）と労いと感謝のメッセージ。最後には「聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立ち会えたのも嬉しかった！」と喜びをつづっている。
さらに、佐藤は次の投稿で「お懐なエモい再会もありマスター！」と紹介し、岡田准一との2ショットも披露。「＃ぶっさん」「＃撮ってくれたのは聡ちゃん」「＃Viva嵐」とハッシュタグも添えた。
櫻井・妻夫木・佐藤は、岡田主演のTBS系ドラマ『木更津キャッツアイ』（2002年）で共演しており、今回の妻夫木と佐藤の投稿に、ファンからは「来てくれてたんだ…！号泣」「見守ってくれてありがとうございます」「最高すぎる」「素敵な仲間たち」「しばらく泣かせて」「木更津キャッツアイメンバー激アツすぎる」と反響が相次いでいる。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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