「このまま今の仕事を続けていいの？」「評価されているのかどうか実感がない」。そんなモヤモヤを解消する方法を、人事コンサルタント・難波猛さんの著書『ボスマネジメント』（アスコム）から一部抜粋して特別公開します。本書ではその名の通り、部下が上司と建設的に対話し、Win-Winの関係を築くための実務的スキルを紹介しています。今回は「今の会社が“ゆるい”と感じたときの対処法」について解説します。

働きやすいはずの「ホワイト企業」に

物足りなさを覚える人も

過酷な働かせ方をする「ブラック企業」が社会問題になっていた頃、対比する存在として使われるようになった言葉が、「ホワイト企業」です。

ホワイト企業は、残業は少なく、ノルマも過度ではなく、上司は穏やかで、ハラスメントとも無縁で、福利厚生が充実しているとされています。そんな環境なら、誰しも長く働きたいと感じるでしょう。ところが近年、ホワイトすぎる環境に「ゆるさ」という不安を感じる若手社員の存在が注目され始めました。

今では、労働環境はホワイトだが成長実感が持てない職場は、「ゆるい職場」「ゆるブラック企業」といわれ、特に成長意欲が旺盛で優秀な若手社員の退職の理由に挙げられるほどです。

リクルートワークス研究所の「『ゆるい職場』と若手の研究」によれば、25.2％の新入社員が一度も「叱責」されたことがないと回答しており、この傾向は年ごとに増加傾向にあります。また、株式会社学情が運営する「20代の働き方研究所」が20代社会人を対象に実施したアンケートでは、39.4％の20代が、職場を「ゆるい」と感じたことがあると回答しています。

職場の雰囲気は悪くない。上司も優しく理不尽な叱責もない、残業もなく福利厚生も充実している。目標やタスクは現実的で、休暇も取りやすい。一見すると申し分ない環境にもかかわらず、「このまま働き続けると成長していく未来が想像できない」と語る若手が増えている背景には、現状への不満が少ない代わりに、じわじわと襲ってくる未来への不安があるのです。

いくら現在の環境が良くても、自分が未来に向かって成長している手応えがなければ、自己実現欲求や自己効力感（Self-efficacy）が満たされず人はどこかで停滞してしまいます。

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