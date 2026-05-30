立ち技格闘技「K―1」は31日、後楽園ホールで「K―1 REVENGE」を行った。K―1ワールドGPスーパー・フェザー級暫定王座決定戦3分3R延長1Rは横山朋哉（26＝POWER OF DREAM）は松山勇汰（22＝ALONZA ABLAZE）を1R2分21秒でKO勝ちし、暫定王者となった。

ベルトを獲った横山は「まず急きょ、対戦を受けてくださった松山君、ありがとうございました。ここまで盛り上がることができました。あえて腰に巻かなかったけど、レミー・パラ、お前ぶっ倒すからな。絶対倒すので」と負傷して欠場した正規王者のレミー・パラ（フランス）への挑戦を表明した。

横山は昨年5月に同王座決定戦決勝でパラにKO負け。当初は王者のパラに挑戦するはずが、パラが3月の試合中に負傷し、欠場が決定。松山との暫定ながら王座決定戦となった。

前回同様にKO勝利した横山は「長い期間追い込みして、早く終わった。1回戦って、普通に勝つだけじゃ周りもあーだこうだ言うと思うので、前回より早く終わりたかった。1Rで倒せてよかったと思った」と安堵の表情。試合前との違いは「早く倒したかった。1Rで早くダウンとれて、向こうも焦ってきて、倒してやろうと思って倒した」としたり顔。倒した左のパンチには「うまくはまった」と話す。試合後に宮田充Krushプロデューサーに文句を言ったという。「宮田さんうんぬんじゃない。結果をださなきゃいけなかった。どういう試合を見せるか。倒してどうだ。間違ってなかった。いろいろ言いたかった。これが僕ですよ。勝って当たり前で倒してよかった。最初無視された。おい、宮田と言ったら、凄いよと言われた」と胸を張った。

次は王者のレミー・パラへの挑戦だが「これからレミーとのストーリーが始まるので頑張りたい」と話していた。