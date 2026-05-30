◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は会場のMUFG国立で前日練習を行い、最終調整。森保一監督（57）から左シャドー起用を明言されたMF伊東純也（33＝ゲンク）は軽快に動き、万全の仕上がりをアピールした。

注目の左サイドは伊東に託された。全体練習前の会見で森保監督が左シャドーでの先発起用を明言。代表での左シャドー先発は初となるが、取材エリアでは「（森保監督から）“全部の（攻撃的）ポジションを考えている”と言われたので、どこで出てもいい準備をしたい」と冷静に話した。

Sランス時代にもチームメートだったMF中村敬斗（Sランス）が左ウイングバックで起用されれば、あうんの呼吸が期待される。「敬斗とは長年やっていたし、どういう感じに動くかプレースタイルも分かる」と頼もしい。

森保ジャパンの左シャドーは、負傷で選外のMF南野拓実（31＝モナコ）とMF三笘薫（29＝ブライトン）が担ってきたポジションでもある。ともに戦ってきた仲間の思いを「本人が一番悔しいと思う。個人的には彼の分も頑張りたい」と胸に刻み、自身2度目のW杯へ向かっていく。