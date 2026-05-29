BURNOUT SYNDROMES、10周年特設サイトをオープン！「FLY HIGH!!」「ヒカリアレ」のMusic Videoをフルサイズ公開！

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今年3月2日にメジャーデビュー10周年を迎えたBURNOUT SYNDROMES。これを記念して本日10周年記念特設サイトがオープンした。

公開されたサイトには最新作のリリース情報のほか、メンバーからのコメントを掲載。今後順次トピックが更新される。

BURNOUT SYNDROMES | 10th Anniversary WEB SITE

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/burnoutsyndromes/10th/

サイトオープンにあわせて、代表曲「FLY HIGH!!」「ヒカリアレ」のフルサイズMusic VideoをOfficial Youtube Channelにて公開した。

●リリース情報

CD

「ROCKET」

発売中

【初回生産限定盤】



品番：ESCL-6245

価格：￥2,200（税込）

【期間生産限定盤】



品番：ESCL-6246~6248

価格：￥5,200（税込）

予約はこちら

https://erj.lnk.to/2zu56G

＜CD＞

ROCKET

火花

Good Morning World!

Good Morning [New] World!

＜Blu-ray＞

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終(ファイナル)シーズン第3クール ノンクレジットEDテーマ

付属品(期間生産限定盤のみ)

オリジナルアクリルジオラマ

●作品情報

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」

最終(ファイナル)シーズン第3クール

毎週木曜日22時からTOKYO MXほかにて放送中

●ライブ情報

Fly Me To The Moon TOUR 2027 - Debut 10th Anniversary -

2027年2月12日(金)

会場：名古屋 THE BOTTOM LINE

2027年2月14日(日)

会場：福岡 DRUM Be-1

2027年2月21日(日)

会場：仙台 Rensa

2027年2月27日(土)

会場：大阪 BIGCAT

2027年3月7日(土)

会場：東京 Zepp Shinjuku(TOKYO)

チケット：スタンディング ￥6,800（税込）※別途ドリンク代

＜BURNOUT SYNDROMESプロフィール＞

熊谷和海（Gt&Vo）、石川大裕（Ba&Cho）、廣瀬拓哉（Dr&Cho）

今年デビュー10周年を迎えた3ピースバンド。2005 年結成。

日本語の響き、美しさを大切にした文學的な歌詞やヴォーカル、その世界を彩る緻密に計算されたアレンジ。スリーピースの限界に常に挑戦しているバンド。2010年、TOKYO FM 「SCHOOL OF LOCK!」主催イベント「閃光ライオット」に出演し、準グランプリを獲得。結成10周年となる2016年3月、EPICレコードジャパンからシングル「FLY HIGH!!」でメジャーデビュー。これまで担当してきたアニメ主題歌とMVは全世界中にファンを持つ。2021年にはTVアニメ「ましろのおと」で異例の2曲同時OPタイアップ。2022年には自身初のワールドツアーを開催し、2023年3月29日にはベストアルバム「The WORLD is Mine」をリリース。2024年は自身初のアメリカ単独ツアーを成功させるなど、全世界をフィールドに活躍する世界各地を回りながら様々な領域でグローバルに活動中。2025年でバンド結成20年、さらに今年2026年はメジャーデビュー10周年を迎えた。

関連リンク

BURNOUT SYNDROMESオフィシャルサイト

https://burnoutsyndromes.com/