BURNOUT SYNDROMES、10周年特設サイトをオープン！「FLY HIGH!!」「ヒカリアレ」のMusic Videoをフルサイズ公開！
今年3月2日にメジャーデビュー10周年を迎えたBURNOUT SYNDROMES。これを記念して本日10周年記念特設サイトがオープンした。
公開されたサイトには最新作のリリース情報のほか、メンバーからのコメントを掲載。今後順次トピックが更新される。
BURNOUT SYNDROMES | 10th Anniversary WEB SITE
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/burnoutsyndromes/10th/
サイトオープンにあわせて、代表曲「FLY HIGH!!」「ヒカリアレ」のフルサイズMusic VideoをOfficial Youtube Channelにて公開した。
●リリース情報
CD
「ROCKET」
発売中
【初回生産限定盤】
品番：ESCL-6245
価格：￥2,200（税込）
【期間生産限定盤】
品番：ESCL-6246~6248
価格：￥5,200（税込）
予約はこちら
https://erj.lnk.to/2zu56G
＜CD＞
ROCKET
火花
Good Morning World!
Good Morning [New] World!
＜Blu-ray＞
TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終(ファイナル)シーズン第3クール ノンクレジットEDテーマ
付属品(期間生産限定盤のみ)
オリジナルアクリルジオラマ
●作品情報
TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」
最終(ファイナル)シーズン第3クール
毎週木曜日22時からTOKYO MXほかにて放送中
●ライブ情報
Fly Me To The Moon TOUR 2027 - Debut 10th Anniversary -
2027年2月12日(金)
会場：名古屋 THE BOTTOM LINE
2027年2月14日(日)
会場：福岡 DRUM Be-1
2027年2月21日(日)
会場：仙台 Rensa
2027年2月27日(土)
会場：大阪 BIGCAT
2027年3月7日(土)
会場：東京 Zepp Shinjuku(TOKYO)
チケット：スタンディング ￥6,800（税込）※別途ドリンク代
＜BURNOUT SYNDROMESプロフィール＞
熊谷和海（Gt&Vo）、石川大裕（Ba&Cho）、廣瀬拓哉（Dr&Cho）
今年デビュー10周年を迎えた3ピースバンド。2005 年結成。
日本語の響き、美しさを大切にした文學的な歌詞やヴォーカル、その世界を彩る緻密に計算されたアレンジ。スリーピースの限界に常に挑戦しているバンド。2010年、TOKYO FM 「SCHOOL OF LOCK!」主催イベント「閃光ライオット」に出演し、準グランプリを獲得。結成10周年となる2016年3月、EPICレコードジャパンからシングル「FLY HIGH!!」でメジャーデビュー。これまで担当してきたアニメ主題歌とMVは全世界中にファンを持つ。2021年にはTVアニメ「ましろのおと」で異例の2曲同時OPタイアップ。2022年には自身初のワールドツアーを開催し、2023年3月29日にはベストアルバム「The WORLD is Mine」をリリース。2024年は自身初のアメリカ単独ツアーを成功させるなど、全世界をフィールドに活躍する世界各地を回りながら様々な領域でグローバルに活動中。2025年でバンド結成20年、さらに今年2026年はメジャーデビュー10周年を迎えた。
関連リンク
BURNOUT SYNDROMESオフィシャルサイト
https://burnoutsyndromes.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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