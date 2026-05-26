2024年4月、北海道旭川市で内田梨瑚被告（23）が女子高校生Aさん（当時17歳）を吊り橋「神居大橋」から転落させ、殺害されたとされる事件の初公判が5月25日に開かれた。

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内田被告は、AさんがSNS上に転載した写真を巡って激怒。Aさんを車内に監禁し車で連れまわしたのち、現場となった吊り橋に移動。Aさんに全裸で土下座をすることを強要し、その姿を動画撮影した後で殺害に至ったとされる。

共犯の小西優花受刑者（21）はすでに公判を終え、懲役23年の実刑判決が確定している。今回の公判で注目されているのは、小西受刑者が主張した内容との"食い違い"部分だ。大手紙社会部記者裁判が解説する。

「小西受刑者はAさんの殺害について『（内田）梨瑚さんが押しました』『（私は）押していません』と主張。一方で、内田被告は供述調書において、『背後から叫び声が聞こえた。（被害者は）自殺したのだと思います』と殺害行為を否定しました」

25日午前10時半ごろ、内田被告は白のワイシャツに黒いズボン姿で入廷。検察側が起訴状を読み上げた後で、裁判長が「何か言いたいことはありますか？」と内田被告に確認。すると内田被告は「殺意はありませんでした。橋から落としてもいません」と述べた。

「弁護側は、内田被告に殺意は存在せず、また殺人の実行行為はなかったため、殺人罪は成立しないとの考えを示しました」（同前）

「2人で手を取って、足早に去った」

既報の通り、Aさんは神居古潭へむかう途中のコンビニで脱走し、店員に助けを求めたことが明らかになっている。この日、弁護側の冒頭陳述において、コンビニに立ち寄った前後の流れに言及する一幕があった。

「弁護側の主張によると、コンビニ内でAさんは突然レジに向かって走り出し、助けを求めたところを小西受刑者らに再び連れ戻され、店外で暴行を加えられたといいます。そしてコンビニを出ると、Aさんは神居古潭まで『死にます』と終始言っていた、と述べました。

また、Aさんが神居大橋から転落するまでの経緯についても言及がありました。内田被告らの指示で欄干に座り、謝罪をしている最中でAさんの膝に触れたところ、Aさんは驚いて一度橋の上に降りたとしている。その後で再び、橋再び、橋を吊っている鋼鉄製のロープなどを掴み、自力で欄干に座った、と説明しました」（同前）

起訴状によると、内田被告は欄干に座らせたAさんに対し「落ちろ」「死ねや」などと言い、Aさんを神居大橋の直下を流れる石狩川に転落させたとしている。

「弁護側は、内田被告がAさんを橋の上に放置したまま、小西受刑者の手を取って足早に去ったと主張。その後で、背後から『キャッ』『ダンッ！』という大きな音を聞いたとしている。この内容は、起訴状や小西受刑者の証言とも食い違っています。

小西受刑者は自身の裁判で、『梨瑚さんにも本当のことを話してほしい』と述べていました。彼女の願い通り、裁判で語られたのは"本当のこと"なのか。今後、明らかになっていくでしょう」（同前）

公判は連日開かれる予定だ。