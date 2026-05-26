東京大学の学園祭「五月祭」で予定されていた参政党代表・神谷宗幣氏の講演が、爆破予告によって中止に追い込まれた。混乱に包まれた構内には、5か月間、党員として活動したジャーナリストの横田増生氏が居合わせた。潜入記者が見た事件の真相と、直後の参政党の臨時会見で起きた騒動をレポートする。（本文中敬称略）【前後編の前編】

【相関図】講演会に神谷宗幣氏を招いたのは「右合の衆」、当日座り込みをしていたのは学外有志の「#0516参政党プロテスト東大前」

参政党から来た「記者会見のお知らせ」メール

私が参政党から「臨時記者会見のお知らせ」というメールを受け取ったのは5月15日のこと。同18日の会見予定と合わせ「万障お繰り合わせの上、ご参加いただきますようよろしくお願いいたします」とあった。

2月の衆院選挙において参政党に潜入し、週刊ポストで記事を書いた直後の記者会見に参加して以来、毎月、会見の案内のメールを受け取っている。今回は所属議員の国保逃れに関する臨時会見だったので、当初、参加するつもりはなかった。

しかしメールを受け取った翌日、東京大学の五月祭で開催される予定だった参政党の神谷宗幣の講演会が、匿名アカウントからの爆破・殺害予告を受けて中止となり、その余波を受け午後3時ごろ、学祭の初日中止に追い込まれるという異常事態が発生した。

私は、講演会に参加を申し込んでおり、事件当日は午前中から東大のキャンパス内で参加者の列に並んでいた。その結果、図らずも事件に巻き込まれ、当事者兼取材者の立場となった。その顛末を記事に書くことになったので、神谷に話を聞くため会見に出ることにした。

当日は、衆議院議員会館のセキュリティーゲートを通った後、参政党の関係者から入館証を受け取り、会見場に向かった。

受付の女性が持っている出席者リストには私の名前が載っており、それを確認して入ろうとすると、その女性がサングラスをかけた男性に「この人、潜入取材をした人ですよ」と小声で伝えた。

しかし、黒メガネの男性は「いいよ、いいよ」と言って女性を制し、私の入場を許可した。その直後、私に「フリーランスってあるけど、どこで記事を書くの」と訊いてきた。

「週刊ポストです」と答えると、「週刊ポスト？ 週刊ポストはあなたのことを知らないって言ってたけどなぁ」

まったくのデマである。この記者会見も、時間が合えば週刊ポストの担当者と2人で出るはずだったのが、担当者に別件の取材があって、1人で参加することになったのだ。

私は問うた。

「週刊ポストの誰が、いつ、私のことを知らないって言ったんですか」

すると黒メガネ氏は顔をぐっと近づけて、「そんなにケンカ腰にならないでくださいよ」と言った。答えになっていない。

私はもう一度同じことを問うたが、また顔を近づけて、「そんなにケンカ腰にならないでくださいよ」と繰り返した。

その男性とのやり取りはいったんそこで終わり、入場が許可され、前から2列目に座った。すると3分後に、黒メガネ氏が私の横に立った。

「ちょっと取材、難しいっていうことになったんですよ。前回、（参政党に）潜入され、党員になって、それを週刊誌に書かれているんですよね。モラルの問題ですね」

潜入記を週刊誌に書いたことで、党員としては除名処分を受けたが、ジャーナリストのモラルに反することは一切していない。

今回は、参政党から会見のメールを受け取って、ジャーナリストとして参加しているのだから問題ないはずで、「あなた自身が私の入室を認めたじゃないか」と付け加えた。

潜入記事を発表した後も、参政党の記者会見に参加し、神谷に質問している。いまさら、私の参加自体が問題だ、というのは、話の整合性がとれない。

黒メガネ氏の言い分は、「外で話しましょう」の一点張りだった。

潜入取材を違法とする法律は、日本に存在しない。参政党と揉め事を起こすのが本筋ではないので、いったん黒メガネ氏と会見場を出た。国会議事堂が真下に見えるイスに座って話を始めようとした。

私はまず、彼の名前を訊いた。姓は聞いていたが、下の名前も教えてほしい、と。名前をさらすのが目的ではなく、ジャーナリズムの基本動作なのだ、と伝えた。

すると黒メガネ氏は、こう言った。

「そういうことであれば、お話しできないです。善意でお話ししようと思ったんですけど……」

――あなたは国政政党の事務方として話しているのではないか。

「自分は（危機管理の）担当じゃない、よくわからないので……」と言って逃げを打つ。

最後は「しつこい」と、言い置いて立ち去った。

幹事長は「信義則に反する」

私が黒メガネ氏と不毛なやり取りをしている間に始まった記者会見で、参政党の幹事長・安藤裕はこう述べた。

「冒頭、少し時間を取りましたけれど、一部の記者さんに退室をしていただきました。これは意見が違うからといって、退出をしていただいたわけではなく、我が党に対する取材の方法があまりにも信義則に反するといったことが過去にありましたので、そういう方をこの場に、皆さん方と対等な立場で、入れるわけにはいかないという判断をいたしましたので、退室をしていただきました」

信義則とは、不都合な報道をしたジャーナリストを排除するための便利な言葉ではない。

私宛に記者会見の案内を送り、潜入取材したことが分かったうえで入室を許可しながら、その直後に追い出すことの方が信義則にもとる。

会見において、神谷は五月祭中止についておおむね以下のように語った。

東大の五月祭で予定されていた自身の講演について、会場周辺での座り込みや殺害・爆破予告があり、学生側と大学の協議の結果、中止になった。そのうえで、意見の違いを理由に脅迫や実力で講演を妨げるのは、言論空間や民主主義の根幹である知る権利、さらには学生の質問機会を奪うという由々しき問題だ、などと批判した。

「意見が違うからといって講演会や街頭演説に対し有形力の行使のようなことをするのは、絶対許されないはずだ」（神谷）

この発言の問題は、座り込みを行った学生と、殺害・爆破予告を、同列に扱うような言説である。

講演会中止をめぐる相関図を見てほしい。講演会が中止になったのは、匿名アカウントが爆破・殺害予告をしたことが原因である。

座り込みを行ったのは東大生を呼びかけ人とした30人ほどの有志の会《差別とデマのない五月祭を》だ。呼びかけ人の男性は、私の取材に対し、爆破・殺害予告とは「無関係だ」と語った。

学生たちに党派性はあるのか、と問えば、関係者の1人はこう答えた。

「私はチームみらいのボランティアをしたこともある。政治的には右でも左でもない。仲間の政治信条も違う。ただ、参政党の差別やデマ発言が、あまりにもひどくて見過ごすわけにはいかないと、今回はワンテーマで集まった」

この匿名アカウントは事件翌日、日本大学教授の西田亮介にも爆破・殺害予告を送っており、「東大の五月祭を爆破予告でつぶしたのは俺だ」と書き込んでいる。典型的な愉快犯の行動で、特定の思想は窺えない。なお、現在、このアカウントは凍結されている。

（後編に続く）

【プロフィール】

横田増生（よこた・ますお）／1965年、福岡県生まれ。関西学院大学卒。予備校講師を経て、米アイオワ大学ジャーナリズム学部で修士号取得。『輸送経済』記者、編集長を経て、1999年独立。2020年に『潜入ルポamazon帝国』で第19回新潮ドキュメント賞。『「トランプ信者」潜入一年』で第9回山本美香記念国際ジャーナリスト賞を受賞。

※週刊ポスト2026年6月5・12日号