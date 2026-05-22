“眼の専門家”・野口信吾氏が「眼と首のストレッチ」を伝授

野球で「フライをうまく捕れない」「ミート率が低い」と悩む選手は、“眼の使い方”に原因があるかもしれない。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ野球選手までサポートする野口信吾さんは、眼の動かし方の基本を身に付ける「眼と首の左右ストレッチ」を紹介している。

現代人は、顔を動かさずにものを眼で追うことが難しくなっているという。飛んでくるボールに対して顔ごと動かすと、頭や体にブレが生じ、守備での捕球や打撃でのコンタクトに悪影響を及ぼす。顔は極力動かさず、眼でボールを追うための基礎として、眼と首の連動性を高めることが不可欠になる。

実践方法はシンプルだ。片方の腕を前に伸ばし、親指を上にして立てる。眼と親指を地面と平行にセットし、もう片方の腕で伸ばした腕を下から押さえて固定したら、親指の爪と眼の焦点を合わせて顔を左右にゆっくり振っていく。視線と親指が常に平行になるように意識し、眼球だけを動かして親指を見続ける。

回数の目安は20往復。動きに慣れていない子どもは、半分の10往復程度から始めても問題ない。動作に慣れてきたら、スマートフォンのメトロノームアプリなどを活用し、音に合わせてリズムよく顔を左右に動かすと効果的だ。眼の筋肉が伸ばされている感覚を意識しながら実践したい。

顔を振る際に首をすぼめたり、顎を上げたり、見下ろしたりしないように注意する。波を打つ動きもNGだ。常に正しい姿勢と目線を意識し、「眼でものを追う」ことを習慣化させたい。継続することで、フライ捕球の上達や打撃時の頭のブレ解消に繋がるはずだ。（First-Pitch編集部）