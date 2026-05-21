和と洋のいいとこ取りでは！？幸【セブン-イレブン】沼落ち注意♡「新作スイーツ」

次々に登場するコンビニスイーツ。各社からアイディア満載の新作が発売され、あれもこれもと目移りしてしまう人も多いのでは？ 今回は、【セブン-イレブン】から発売された「和モダン」シリーズのスイーツをピックアップ。和と洋を掛け合わせたこだわりのスイーツたちは、短期間で終売となる可能性も。気になったら早めにチェックしてみて！

黒いクレープ生地は見た目のインパクト大！

「最高」「めちゃおすすめ」と、@yuumogu22さんがべた褒めしているのは「もっちり和クレープ おもちときなこ」\280（税込）。黒蜜ソース、きなこクリーム、おもちを、黒いクレープ生地でくるりと包んだスイーツです。黒い生地にはココアパウダーが入っているようですが、生地が黒いと、ぐっと和の雰囲気が盛り上がります。

和モダンを取り入れたオシャレなパケにも注目を！

和クレープは、和食器のお皿に移せばグッと“カフェスイーツ感”がアップしそう。緑茶や抹茶のお供に、ぴったりです。さらには、パッケージにもご注目を。日本の伝統的な文様である七宝が描かれていて、まさに和モダンなムードがたっぷり！ 赤系の文様を緑のラインで引き締め、セブン-イレブンのブランドカラーを表現しているようにも見えます。

思わず突っ込みたくなるネーミング

「ティラミスなの？ きなこもちなの？」と、頭の中にクエスチョンマークが飛び交いそうな「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち」\324（税込）も、和モダンシリーズから登場。国産大豆100％のきな粉をまとったきなこチョコの下にはティラミスムース、柔らかなおもち、黒蜜が層になって入っています。きなこチョコをスプーンでパキッと割る感触も楽しんで。

スイーツマニアが絶賛する美味しさ！

@yuumogu22さんは、「このシリーズまじハズレない」と興奮気味のコメントを投稿。実食した感想は、「神美味しい」「これは好きな人多いと思う！！」と絶賛しています。きなこの香りにチョコのパキッと感、ティラミスムースのコク、おもちのとろける食感に黒蜜の甘さといった、さまざまな美味しい要素がからみ合い、プチ贅沢なカフェタイムを演出してくれるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N