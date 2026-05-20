「西馬音内の盆踊」の会場に面した文化交流施設が、羽後町のアロマブランドと、ロウリュ専用のアロマを共同開発しました。



表現しているのは「西馬音内盆踊りの夜」です。

羽後町の通称“本町通り”に去年完成した、泊まれる文化交流施設「盆宿 Ｕ」。



西馬音内の盆踊りの発展に大きく寄与した柴与家の築180年を超える商家を改修したものです。



その「盆宿Ｕ」が、西馬音内の盆踊りの夜を香りで表現した、ロウリュ専用アロマ「篝幻（こうげん）」を、羽後町のアロマブランド「杉宮精香堂」と共同開発。





内蔵をリノベーションして誕生した、フィンランド式蔵サウナ「bon-sauna Ｕ」のロウリュに今月から導入しています。

「bon-sauna Ｕ」は、西馬音内の盆踊りの世界観を体験できる要素をがちりばめられています。



お囃子が流れるサウナ室や、西馬音内の銘酒「若返り」の仕込み水として使われ、盆踊りの夜には踊り子ののどを潤したとされる同じ水脈からくみ上げた地下水かけ流しの水風呂。



さらに、サウナハットは盆踊りの衣装である「編み笠」を、サウナポンチョとして利用できる館内着は「藍染め浴衣」をモチーフにしています。



先月1周年を迎え、より深く西馬音内の盆踊りの世界観を体感してもらおうと、アロマオイルの製作に至ったということです。

アロマの調香と製作を手掛けたのは、羽後町のアロマブランド「杉宮精香堂」の赤石朝美さんです。



踊り子の輪の中心で焚かれるかがり火のいぶるような香りを起点に、西馬音内の盆踊りの夜を表現。



ロウリュの熱波とともに、かがり火をほうふつとさせる重厚なスモーキーさが広がり、その後、夜の静寂に溶け込むような、透明感あふれる神秘的な香りへと変化していくということです。



2019年に羽後町の地域おこし協力隊に着任し、任期満了を機に「杉宮精香堂」を設立した赤石さん。



西馬音内の盆踊りに惹かれ、向き合い、実際に踊り子として関わるなかで、「この空気感、この時間、この想いを“香りとして残したい”と考えるようになった」ということです。



赤石さんは、「かがり火に照らされる夜。編み笠に隠れた表情、そろりと運ばれる足元、そして静かに揺れる所作。現世とあの世が交わるような、幽玄で厳かな時間。その空気感を、ヒノキのサウナ空間と重なり合うよう設計しました。ロウリュの蒸気とともに広がる香りが、盆宿Ｕの空間に、静かで奥行きのある時間をもたらすことを願っています」とコメントしています。

「bon-sauna Ｕ」は、ホームページや電話（0183-56-7615）で予約をすれば、日帰りでの利用もできるということです。

https://u.bon-yado.jp/#sauna