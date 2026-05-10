「総合格闘技・ＵＦＣ３２８」（９日、米ニュージャージー州）

ＵＦＣ世界フライ級タイトルマッチが行われ、挑戦者の平良達郎（２６）が、王者ジョシュア・ヴァン（２４）＝ミャンマー＝に５回ＴＫＯで敗れ、日本選手、アジア人選手史上初のＵＦＣ世界王者戴冠はならなかった。

１回、序盤に平良がタックルでヴァンを押し込み、抱え上げて、マットにたたき付けて上に。しかし、逃れられ、再びスタンディングでの戦いとなった。３分過ぎに再び平良がタックルから押し込んでいったが、終了間際にマウントから打撃を入れた。２回も開始３０秒過ぎに再びタックル。その後、スタンディングでヴァンのパンチを被弾する場面が目立ったが、２分過ぎに再び突進からテークダウンを奪ったが、決めきれず。残り３０秒で強烈な右のパンチを被弾しダウン。追撃は何とか逃れたが、大きなダメージを負った。

３回は一方的に打撃を浴びる展開となり、２分過ぎにパウンドをたたき込まれて、顔から大流血。それでも執念で終盤激し、再びタックルから押し込んでいったが、ダメージを与えるところまではいかなかった。

４回はカーフキックを効かせて、再びテークダウンに成功。逃れようとしたヴァンを三角絞めでとらえようとするも決められなかった。再びスタンディングの状態からヴァンのパンチを被弾した。

５回、１分手前で力を振り絞ってタックルにいったが凌がれ金網を背負う形になると、ボディ、右フックと連打を浴びて、片膝をついたところでレフェリーが試合を止めた。敗戦に平良はマウスピースを放り投げて悔しさを露わにした。

ＵＦＣ（アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ）は米国の総合格闘技団体で、現在では人気、実力ともに世界最高峰の格闘技団体となっている。１９９３年１１月に第１回大会が開かれ、ホイス・グレイシー（ブラジル）が初代王者に輝いた。「オクタゴン」と呼ばれる八角形のケージ（金網）の中で試合を行われ、男子は８階級、女子は４階級で実施されている。

過去に日本選手では近藤有己（ミドル級）、山本喧一（ライト級）、宇野薫（バンタム級）、桜井マッハ速人（ウエルター級）、岡見勇信（ミドル級）、堀口恭司（フライ級）、朝倉海（フライ級）らがＵＦＣ世界王座に挑戦しているが、いずれも敗れて獲得できなかった。

◆平良達郎（たいら・たつろう）２０００年１月２７日、沖縄県那覇市出身。中学時代までは野球部だったが、兄の影響で高校１年から格闘技を開始。１８年８月に修斗でプロデビューし、フライ級新人王とＭＶＰを獲得。２１年７月に修斗世界フライ級王座を獲得した。プロ１０連勝を飾り、２２年にＵＦＣと契約。同年５月にＵＦＣでデビューしてから日本人最多の６連勝を飾った。２４年１０月にブランドン・ロイバルに敗れてプロ初黒星。５月８日時点でのプロＭＭＡ戦績は１８勝１敗。１７０センチ。