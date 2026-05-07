『超かぐや姫！』“ブラックオニキス”帝アキラ＆駒沢雷＆駒沢乃依、「anan」SPエディション表紙に登場
5月13日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2495号スペシャルエディションの表紙に、アニメ『超かぐや姫！』からブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依が描き下ろしで登場することが明らかとなった。
【写真】「anan」2495号超かぐや姫！スペシャルエディションバックカバー＆付録・特製シール
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長が描かれる。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となり、劇場公開は興行収入20億円を突破（4月時点）の人気ぶり。
そんな一躍人気作品となった『超かぐや姫！』の中で、仮想空間「ツクヨミ」の人気プロゲーマーグループ、ブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依の3人がスペシャルエディション表紙に登場。劇中ではかぐやや彩葉たちに立ちはだかる人気ゲーマーの3人が、ライブのステージ上でそのカリスマ性を遺憾なく発揮する、そんな黒鬼たちの人気っぷりと実力が垣間見える「anan」特製の描き下ろしになっている。
バックカバーには、主人公のかぐやと酒寄彩葉、ツクヨミのトップライバー兼管理人の月見ヤチヨの3人が仲良く並んで登場。『超かぐや姫！』の人気キャラが表紙とバックカバーをジャックしている。
特集では、制作スタッフやキャストインタビューを収録。かぐやを演じる夏吉ゆうこ、彩葉役の永瀬アンナ、ヤチヨ役の早見沙織をはじめ、キャスト、スタッフ総勢15名が登場。それぞれの立場から見た本作の魅力についてたっぷりと語る。
表紙のブラックオニキスのメンバーを演じた、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞には座談会で、演じたキャラクターへの思いについても語ってもらった。3人で『超かぐや姫！』を語るのは「anan」が初となる。
スタッフインタビューは脚本、キャラクターデザイン、楽曲提供、ライブ演出、CG背景と、物語、キャラクター、音楽、映像の面からそのこだわりについてインタビュー。そして作品の生みの親でもある山下清悟監督にも、作品に対する思いについて聞いた。
『超かぐや姫！』には愛くるしいキャラクターもたくさん登場。ヤチヨの相棒で「ツクヨミ」の案内を担うふわふわのウミウシ、FUSHI。かぐやが作って「ツクヨミ」に連れてきた犬DOGE。ほかにもヤチヨのメンダコや赤子時代のかぐやなど“いとかわゆし”なキャラクターが特別付録のシールになっている。なお、特製シールは、スペシャルエディションのみに付く。
同号では、夏に向けて、バランスのとれたヘルシーな美脚＆美尻を目指すべく、このシーズン恒例の「美脚美尻」特集の最新版を届ける。美脚をよみがえらせる“ファシア”調整、美しいヒップラインを再構築する“土台筋”トレ、不調のサイン“寝指”を目覚めさせるストレッチ、老廃物を流すもみほぐし術、足裏＆骨盤＆股関節の3点が要の関節ゆるしめリセットなど、今日からスタートできるメソッドをレクチャーする。
また、“ダンエク”特別編としてNOSUKEが美脚作りをレクチャーする企画も。期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY！」としてtimelesz橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝も登場する。
通常版表紙は佐野晶哉さん（Aぇ! group）、もうひとつのスペシャルエディションの表紙は、IS：SUE。通常版と2つのスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2495号超かぐや姫！スペシャルエディションは、マガジンハウスより5月13日発売。定価1100円（税込）。
【写真】「anan」2495号超かぐや姫！スペシャルエディションバックカバー＆付録・特製シール
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長が描かれる。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となり、劇場公開は興行収入20億円を突破（4月時点）の人気ぶり。
バックカバーには、主人公のかぐやと酒寄彩葉、ツクヨミのトップライバー兼管理人の月見ヤチヨの3人が仲良く並んで登場。『超かぐや姫！』の人気キャラが表紙とバックカバーをジャックしている。
特集では、制作スタッフやキャストインタビューを収録。かぐやを演じる夏吉ゆうこ、彩葉役の永瀬アンナ、ヤチヨ役の早見沙織をはじめ、キャスト、スタッフ総勢15名が登場。それぞれの立場から見た本作の魅力についてたっぷりと語る。
表紙のブラックオニキスのメンバーを演じた、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞には座談会で、演じたキャラクターへの思いについても語ってもらった。3人で『超かぐや姫！』を語るのは「anan」が初となる。
スタッフインタビューは脚本、キャラクターデザイン、楽曲提供、ライブ演出、CG背景と、物語、キャラクター、音楽、映像の面からそのこだわりについてインタビュー。そして作品の生みの親でもある山下清悟監督にも、作品に対する思いについて聞いた。
『超かぐや姫！』には愛くるしいキャラクターもたくさん登場。ヤチヨの相棒で「ツクヨミ」の案内を担うふわふわのウミウシ、FUSHI。かぐやが作って「ツクヨミ」に連れてきた犬DOGE。ほかにもヤチヨのメンダコや赤子時代のかぐやなど“いとかわゆし”なキャラクターが特別付録のシールになっている。なお、特製シールは、スペシャルエディションのみに付く。
同号では、夏に向けて、バランスのとれたヘルシーな美脚＆美尻を目指すべく、このシーズン恒例の「美脚美尻」特集の最新版を届ける。美脚をよみがえらせる“ファシア”調整、美しいヒップラインを再構築する“土台筋”トレ、不調のサイン“寝指”を目覚めさせるストレッチ、老廃物を流すもみほぐし術、足裏＆骨盤＆股関節の3点が要の関節ゆるしめリセットなど、今日からスタートできるメソッドをレクチャーする。
また、“ダンエク”特別編としてNOSUKEが美脚作りをレクチャーする企画も。期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY！」としてtimelesz橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝も登場する。
通常版表紙は佐野晶哉さん（Aぇ! group）、もうひとつのスペシャルエディションの表紙は、IS：SUE。通常版と2つのスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2495号超かぐや姫！スペシャルエディションは、マガジンハウスより5月13日発売。定価1100円（税込）。