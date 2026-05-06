PK戦で勝利した栃木SC戦から中2日、ホームに群馬を迎えた青のユニフォームモンテディオ。



最初のチャンスは前半3分、フリーキックの流れから横山がミドルシュートを放ちますが、これは惜しくもクロスバーに阻まれます。



さらに前半18分、榎本がドリブル突破。



こぼれ球に反応したディサロのシュートは、枠を捉えられず先制はなりません。





前半29分、群馬にコーナーキックを与えます。折り返したボールを合わせられ失点します。その後も群馬ゴールに迫るものの得点を奪うことが出来ず、前半は1点リードされ折り返します。追いつきたいモンテディオは、後半14分にフォワードの気田と高橋をピッチに送ります。すると後半28分。細かいパス回しから最後はディフェンダーの野嶽がゴール左に決め、同点に追いつきます。さらに終了間際の後半46分、高橋が抜け出しますが、相手キーパーに阻まれます。このままPK戦かと思われた後半50分。最終盤の失点で2対1で敗れ、5連休最終日のホーム戦を勝利で飾ることができませんでした。モンテディオの通算成績は、7勝8敗で順位は、イーストAの10チーム中6位です。次の試合は5月10日、ホームでJ3のSC相模原と対戦します。