キスするブラ新色登場♡春夏気分を高める華やかフルーティーカラー

育乳ブラ専門ブランドglamore（グラモア）の人気シリーズ「キスするブラ」から、春夏の新色が2026年4月24日（金）より予約販売スタート。着こなしを美しく見せながら、自然な丸みのあるバストラインへ導く実力派ブラとして支持され続け、累計139万枚突破の人気シリーズです。今季は気分まで明るくしてくれる、旬のブライトカラー2色が仲間入りします♡

春夏映えする新色2カラーに注目

今回登場する新色は、2026SSのトレンドとして注目されるエネルギッシュなフルーティーカラー。鮮やかさがありながら肌なじみもよく、毎日のランジェリー選びを楽しくしてくれるラインナップです。

ストロベリーは、ロマンティックで華やかなレッドトーン。可愛らしさの中に女性らしい色気を感じさせるカラーです。

シトラスは、陽の光を浴びたようなフレッシュさが魅力。透明感のある明るい印象で、爽やかな気分に導いてくれます。

どちらもレース下地はオフホワイトで統一され、主役カラーがより引き立つデザインに。洋服の下でも気分が上がる、春夏にぴったりの新色です。

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キレイ見えも叶える人気の理由

「キスするブラ」は、サイドからバストをしっかり寄せて谷間を作り、さらに下からぐっと持ち上げることで、自胸だけで丸みのある美しいシルエットを演出します。

脇高設計により、脇や背中に流れやすいお肉もキャッチ。バックスタイルまで整えてくれるので、薄着になる季節にも嬉しい設計です。背中部分までレースを使用しているため、後ろ姿も上品な印象に。

また、厚さ0.5cmの超薄型パッドを採用し、過度に盛らず自然なボリューム感を実現。圧迫感を抑えながら、ナチュラルで美しい谷間メイクが叶います。

さらに新色発売を記念し、2026年5月8日（金）まで「キスするブラ」全カラー購入者へ、スタンダードショーツまたはスッキリショーツ1枚プレゼントの特典も実施されます♪

・グラモア キスするブラ

価格：4,950円（税込）

サイズ：B～C65～75、D～G65～80（カラー：全20色（新色含む））

・グラモア キスするショーツ価格：1,980円（税込）

サイズ：ショーツ=M・L・LL、タンガ=M・L（カラー：全20色）

新しい季節はランジェリーから更新♡

見えないおしゃれだからこそ、自分らしく気分の上がる一枚を選びたいもの。キレイなシルエットと快適な着け心地を両立した「キスするブラ」の新色は、春夏の毎日をもっと前向きに彩ってくれそうです。

ワードローブの更新と一緒に、ランジェリーも旬カラーへチェンジしてみてはいかがでしょうか♡