バイオヒールボの新作クリーム登場！目元集中ケアでハリ肌へ

韓国オリーブヤング発の高機能スキンケアブランド「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」から、“タンタンクリーム”で話題のプロバイオダーム™ 3Dリフティングラインに新作2アイテムが仲間入り。目元・口元を集中ケアするアイクリームと、毎日使いやすいシートマスクが登場し、年齢サインが気になり始めた大人女性の心強い味方になってくれそうです♪

目元・口元に寄り添う新作アイクリーム

プロバイオダーム™ 3Dリフティング アイ＆リンクルクリーム

価格：1,595円（税込）

乾燥しやすく、年齢サイン*⁴が出やすい目元・口元に着目した部分用クリーム。独自成分プロバイオダーム™¹と、17種のペプチド³を配合し、ハリ不足や乾燥によるぼやけ感を集中ケアします。

濃厚でコクのあるテクスチャーながら、肌にのせるとするりとなじみ、べたつきにくい使用感も魅力。朝のメイク前にも使いやすく、夜の集中保湿にもぴったりです。

先細アプリケーター採用で、目尻や口元など細かな部分にも塗りやすい設計です。

容量：25mL

発売日：2026年4月24日（金）

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毎日続けやすいシートマスクも登場

プロバイオダーム™ 3Dリフティング クリームマスク デイリー

価格：990円（税込）

人気No.1*⁵のタンタンクリーム発想から生まれたデイリーシートマスク。独自成分プロバイオダーム™*¹が肌バリアをサポートしながら、うるおいとハリ感をチャージします。

フェイスラインを引き上げるように*⁷密着させる形状で、顔全体をしっかり包み込みながらケア。エッセンスをたっぷり含んだシートが肌にやさしくフィットし、短時間でもしっとり感のある仕上がりへ導きます。

内容量：7枚入り

発売日：2026年4月3日（金）

*1 乳酸桿菌発酵液、フルクトオリゴ糖、フルクタン、イヌリン、パンテノール、ベタイン、β一グルカン（全て整肌成分）

*2 乳酸桿菌発酵液（整肌成分）

*3 アセチルテトラペプチド－5ほか17種（全て整肌成分）

*4 乾燥やハリ不足のこと

*5 2024年1月～2024年8月オリーブヤング調べ

*6 2024年1月～2025年12月末までの累計受賞数（オリーブヤング調べ）

*7 引き上げて固定するマスクの使用方法のこと

ライン使いで目指す弾むハリ肌

毎日のスキンケアに取り入れるなら、シートマスクで肌全体を整えたあと、アイ＆リンクルクリームで気になる部分を重ねる使い方がおすすめ。忙しい日々の中でも、効率よくエイジングケア習慣が叶います。

バイオヒールボのクリームラインで、ふっくらとした自信の持てる肌印象を目指してみてはいかがでしょうか♡