【本田紗来】髪を染めてから毎日が楽しい！高校卒業後の“初めてのヘアカラー”について語る♡

10代の純粋で“まっさら”なRayモデルの本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、少しずつオトナになっていく過程を追いかける連載企画。今回は、高校を卒業したことで挑戦できた、初めてのヘアカラーについてお届けするよ。ずっと念願だったと語る紗来に起きた日常の変化を語ります！

今回は、高校を卒業したことで挑戦できた、初めてのヘアカラーについて。ずっと念願だったと語る紗来に起きた日常の変化を語ります！

10代の純粋で“まっさら”な本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、少しずつオトナになっていく過程を追いかける連載企画。

Topic 髪を染めてから毎日が楽しい！色落ちすら、ワクワクしてます♡

「高校の校則で髪の毛を染めるのがNGだったから、卒業式が終わってすぐに『髪の毛染めてもいいですか？』ってマネージャーさんに連絡しました（笑）。

それくらい、ヘアカラーに強い憧れがあって、卒業前からいろんな現場でヘア＆メイクさんに『どういう色が似あうと思う？』って相談をしまくっていたの！

いろんな方に相談しつつ美容師さんとも話して、肌がくすんで見えずに透明感が出る、アッシュ系のカラーにラベンダー、べージュを混ぜたカラーにしていただきました。

染めた直後は思ったより茶色くない気がしたんだけど、外に出たら結構明るくて、光の加減で見え方が変わることにびっくり！

何日かたったら少し色が変わってきたり、根元と毛先で色みが少し違ったり、いろんな発見があって毎日がすごく楽しくなりました。

今までは黒髪にあうメイクを意識して研究してたけど、メイクの幅が広がったし、特にアイブロウにこだわるようになった！

それに、髪の毛のことを考える時間がすごく増えてこれまで以上に念入りにトリートメントをして、髪の毛をしっかり乾かすようになって。

ストレート派だったけど最近は自分で外ハネとかもするようになりました。毎日少しずつ変わっていくことが楽しくて、写真も毎日撮ってる（笑）。

浮かれてるな〜って思うけど、今はそれがすごく新鮮で新しい自分に出会えた気がしてワクワクしてるんです！

いつかは大好きなピンクカラーを混ぜたピンクブラウンとかもやってみたいな〜とか、一生に一度はプリンセスみたいなブロンドヘアもしてみたいな〜とか。

そんな妄想をふくらませたりする時間が、とっても幸せなんです♡」

撮影／女鹿成二 ヘア＆メイク／ Mien（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）