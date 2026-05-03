「かなりなめらか」「パリパリ食感がクセになる！」【セブン-イレブン】即カゴ推奨♡「新作アイス」

夏を予感させるような暑さの日には【セブン-イレブン】の「新作アイス」がおすすめ。季節の移り変わりに合わせてアイスのラインナップも、濃厚なコクを楽しむ冬アイスからさっぱりと食べられる夏アイスに少しずつ変わってきているよう。そこで今回は、見つけたら即カゴ推奨のアイスを紹介します。

あの立体アイスに新作が登場！

「3Dフルーツポップス」は、昨年12月にセブン限定で発売された「3Dアイス」の新作。3Dアイスでは、イチゴ・レモン・マンゴー・モモ・ブドウの5つのフレーバーをそれぞれ販売していましたが、今回は、4つのフレーバーが入ったアソートセットになっています。

ミニチュアのような見た目が可愛い

ピンクと水色のカラフルなパッケージを開けると、中には、ミニチュアのように可愛らしい4つのフルーツアイスが。今回のアソートでは、イチゴ・マンゴー・モモ・ブドウの味を楽しむことができ、一つひとつのサイズも小ぶりで食べやすくなっています。3Dアイスで特徴的だった外側のチョココーティングがなくなり、@yuumogu22さんいわく「かなりなめらか」になっているそう。

ほろ苦くて甘いカフェモカをアイスで

「カフェモカアイスバー」は、コーヒーのほろ苦さとチョコレートの甘さを楽しむカフェモカをアイスにした商品。エスプレッソコーヒーに、チョコレートソースとスチームミルクを加えて作るカフェモカは、スイーツ感覚で飲みやすいところが特徴です。こちらのアイスバーは、そんなカフェモカの特徴をそのまま活かしたような味わいを堪能できそう。

パリパリ食感に食べる手が止まらない

コーヒーとチョコレートの味わいが楽しめるアイスの中には、食感のアクセントになるチョコチップがたっぷりと入っており、@iceke361さんも「チョコチップのパリパリ食感がとにかくクセになる！」とコメント。濃厚すぎず、爽やかすぎない口当たりが、今の季節にぴったりかも。

フルーツアイス好きやコーヒーアイス好きにおすすめしたい【セブン-イレブン】の「新作アイス」。3Dフルーツポップスは、SNSで絶賛話題の商品なので、見つけたらぜひ手に取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる