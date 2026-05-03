ホテルニューグランドのレモンパイ登場♡横浜で味わう夏限定スイーツ

横浜を代表するクラシックホテル、ホテルニューグランドから、この夏にぴったりの爽やかな限定スイーツが登場します。2026年5月1日（金）～8月31日（月）まで、直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜髙島屋店」にて「レモンパイ」を販売。さらに桃やクリームソーダ、コーヒーゼリーをテーマにした季節限定デザートもそろい、暑い季節のおでかけ気分を盛り上げてくれます。

夏限定レモンパイに注目

主役となる「レモンパイ」は、イートイン550円、テイクアウト540円。ヨーグルトと生クリームを合わせた真っ白なクリームの下に、甘酸っぱいレモンクリームをたっぷり閉じ込めた2層仕立てです。

口に入れた瞬間、まろやかなコクとレモンの爽やかな酸味が広がり、後味はすっきり。初夏の光を思わせる軽やかな味わいで、暑さを忘れさせてくれるような一品です。

カフェスペースでゆったり味わうのはもちろん、テイクアウトして自宅で楽しむのもおすすめです♡

販売期間：2026年5月1日（金）～8月31日（月）

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見逃せない限定デザート3種

桃のババロア



価格：イートイン825円／テイクアウト810円

人気の「S.Weilのババロア」に桃ソースを合わせたやさしい桃色のスイーツ。赤桃ピューレをかけた、可憐で上品な味わいです。

販売期間：2026年5月1日（金）～7月31日（金）

クリームソーダゼリー



価格：イートイン880円／テイクアウト864円

メロンソーダ風ゼリーと濃厚ババロアを重ね、ふわふわ泡をトッピング。レトロ可愛い見た目も魅力の“食べるクリームソーダ”です。

販売期間：2026年5月1日（金）～8月31日（月）

コーヒーゼリーモカソフト

価格：イートイン935円／テイクアウト918円

本格派コーヒーゼリーに、北海道産生乳を使った濃厚ソフトクリームを合わせた大人のひんやりデザートです。

販売期間：2026年4月1日（水）～9月30日（水）

販売店舗は、横浜髙島屋地下1階 Foodies’Port2にある「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜髙島屋店」。営業時間は10:00～21:00（カフェL.O.20:00）。

テーブル4卓8席、カウンター6席の落ち着いた空間で、ホテルクオリティのスイーツを気軽に楽しめます。

お買い物の合間や、横浜散策の休憩スポットとしてもぴったり。老舗ホテルならではの上質な味わいを、身近に楽しめるのがうれしいポイントです♪

この夏は爽やかスイーツ時間を

暑さが増してくるこれからの季節、爽やかな甘さのスイーツは気分まで軽やかにしてくれます。

ホテルニューグランドのレモンパイをはじめ、桃やクリームソーダ、コーヒーゼリーなど魅力的な限定メニューがそろう今こそ訪れたいタイミング。

横浜でのおでかけに、少し贅沢なカフェ時間をプラスしてみてはいかがでしょうか♡