ビジュ大大大爆発ーーーッッ！！【サーティワン】気分アガる♡「新作マリオコラボ」

さまざまな期間限定コラボを次々と発表している【サーティワン】に、現在登場しているのは、新作映画も公開中のゲーム「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボメニュー！ このゲームでは、宇宙が舞台になっているため、新作フレーバーのアイスから、カップやサンデーも全て宇宙っぽさが全開なんです。そこで今回は、サーティワンで楽しめる、ビジュアル映え抜群の「新作マリオコラボ」を紹介します。期間や数量に限りがあるため、気になる人は急いでサーティワンのお店へ！

マリオとの冒険気分が楽しめる限定デザインカップ

「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」では、2種類のオリジナルカップから好きなデザインが選べます。ヨッシーの背に乗るマリオが特徴的なカップは、「スーパーマリオギャラクシー2」での冒険をイメージしたデザインなのだとか。2つ選べるアイスのフレーバーのうち、1つを新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」にすれば、宇宙っぽさが満載のビジュアルを楽しめます。

オリジナルグッズ付きのダブルカップ

「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を注文すると、ゲームに登場するキャラクター、チコをモチーフにしたオリジナルスプーンチャームが付いてきます。チャームはシリコンリングと金具付きのため、食べ終わった後は、目印代わりのチャームにしたり、ファスナーに付けたりして使えます。さらに、アイスのデコレーションに使われている王冠ピックも可愛いポイントに。

カップのスリーブがシールに！

マリオコラボを手軽に味わうなら「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」がおすすめ。好きなフレーバーを1つ選んだら、その上にホイップクリーム、アラザン、チコのデザインチョコ、オリジナルピックでデコレーションしてもらえるという、手軽ながら特別感のあるメニュー。ピックは全部で6種類あり、どのデザインになるかはお楽しみ。カップのスリーブがシールになっており、食べた後もシールで楽しめます。

コラボの魅力が詰まったスペシャルサンデー

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ビジュにトキめいたッッッ」とコメントするのは、「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」。銀河の華やかさと、マリオと仲間たちが冒険する姿を楽しめる豪華なサンデーは、今だけのコラボを堪能するのにぴったり。また、こちらのサンデーを注文すると、「チコ オリジナルふわふわスリーブ」もゲットできます。

キラキラとした宇宙の世界観が楽しめるサーティワンの新作マリオコラボ。ゲームの世界観がそのまま現れたようなコラボメニューは、どれも楽しさ満点。2026年5月7日までの限定販売ですが、数量限定でもあるため、一部店舗では販売が終了している可能性もあるもよう。気になる人は、急いで店舗に向かって！

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる