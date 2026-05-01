ケーキとパンのいいトコどり♡（喜）【ローソン】朝食が華やぐ「新商品」って？

【ローソン】に、ちょっぴりぜいたくな気分になれそうなパンの新商品が登場しているもよう。ちょっぴり甘いケーキの要素を感じさせるパンやバターが豊かに香るパンを朝食として選べば、朝から気分がグッと上がりそう。今回は、クリームが入ったスイーツ系パン等、朝食に華やぎを加えてくれる新作パンをご紹介します。ぜひ、コンビニで朝食を選ぶ際の参考にしてみてください。

濃厚チーズクリーム × ふんわりパン

@ftn_picsレポーターHaruさんが、「ケーキとパンのいいトコどり」とコメントしているのが、こちらの「ベイクドチーズケーキ風パン」です。丸いパン生地の中心に、こんがりとした焼き色を付けたチーズクリームをのせたパンで、ベイクドチーズケーキの味わいを楽しめそう。レポーターHaruさんによれば、「ふんわりとした食感のパンに、まるでケーキのように濃厚なチーズクリームがかかった一品」なのだそう。パンとしてもスイーツとしても、しっかり満足できそうです。

リベイクもおすすめ！

「ベイクドチーズケーキ風パン」の断面を見ると、チーズクリームがしっかり入っていることが分かります。レポーターHaruさんによると、「軽くトースターで温めるとパンのふんわり感が増して一層美味しく感じました」とのこと。出来たてパンのような食感を味わいたいなら温めて、スイーツ感を楽しみたいなら冷やして、と、自分好みにアレンジしてみるのもいいかもしれません。価格は、\181（税込）です。

2種類のホイップで朝から幸せに！

「ホイップめちゃうまぁぁぁ」とレポーターHaruさんが虜になっているのが、「ダブルホイップクロワッサン」です。粉糖がかかったクロワッサンの中には、カスタードホイップとミルクホイップの2種類が入っているそう。朝食として食べれば、1日ハッピーな気持ちで頑張れるかも。休憩時間やおやつに、ちょっと甘いものが食べたい時にも選びやすそうです。\171（税込）と手に取りやすい価格なので、ぜひ試してみてください。

リベイクして食べたいバター風味の塩パン

「バター香る塩パン」も、シンプルながら朝食に華やぎを添えてくれそう。やや大きめで、朝食には十分なサイズ感です。レポーターHaruさん曰く「そのまま食べてももちろん美味しかったのですが、リベイクした途端一気に美味しさUP」とのこと。「ホテル朝食のパンを思わせるクオリティ」なのだそう。バターの豊かな香りに包まれて、贅沢な朝食時間を過ごせそうです。\160（税込）で買えるので、シンプルなパンが好きな人は要チェックかも。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A