GWに夏を先取り！お台場にSNS映えかき氷が勢ぞろい《4月29日〜5月6日》

ダイバーシティ東京 プラザでは、2026年4月29日から5月6日までの8日間、「ODAIBA かき氷フェス2026」が開催されます。

昨年好評だったキッチンカーに加え、新たなキッチンカーも登場し、計8台が集結。ひと足早く夏気分を味わえるイベントです。

SNS映えする華やかなかき氷や、スイーツ感覚で楽しめるメニューがそろいます。GWのおでかけにぴったりですよ。

見逃せない進化系かき氷！

富士天然氷を使用した本格かき氷も

イベント期間中は、富士天然氷を使用した本格かき氷や、SNSで話題のビジュアル系かき氷、デザート感覚で楽しめる贅沢な一杯まで幅広くラインアップ。（出店キッチンカーやメニューは日によって異なります）

見た目のかわいらしさはもちろん、素材や製法にもこだわったメニューがそろい、写真映えも抜群です。今年のGWは、お台場で少し早めの夏気分を満喫できそうですよ。

●LINE登録でお得に楽しめるキャンペーンも実施

イベント期間中は、「三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウント登録キャンペーン」を開催。

LINE公式アカウントを友だち登録し、施設のお気に入り画面を提示した人に、キッチンカーで使える「100円引きクーポン」をプレゼントします。先着1000人限定です。

「UNDER ARMOUR BRAND HOUSE」POP-UP SHOPも登場

会場には「UNDER ARMOUR BRAND HOUSE」のPOP-UP SHOPも出店します。

キッチンカーでかき氷を購入し、さらにPOP-UP SHOPで対象商品を購入した人には、先着でかき氷モチーフのデザインシート（ワッペン）をプレゼント。

その場で圧着してもらえるため、オリジナルアイテムとして楽しめるのも魅力です。

＜開催概要＞

・開催期間：2026年4月29日〜5月6日

・開催時間：11時〜19時

・開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

※屋外イベントのため、荒天時は中止となる場合があります。また内容は予告なく変更となる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部