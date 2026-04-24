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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【週末タスク】ガソリン代や振り込みで確実にお小遣いゲット！週末にやって欲しいお得キャンペーンまとめ」を公開した。ゴールデンウィークを目前に控えた週末に取り組むべき、確実にお小遣いが稼げるポイント還元や割引キャンペーンの数々を総まとめしている。



まずスマホのMNP（乗り換え）について、「携帯キャリアの乗り換えは月末にやったほうがお得になる可能性が高い」と解説。4月30日までのメルカリモバイルのキャンペーンでは最大28,000円分のポイントが還元され、ポイントサイト経由でさらに3,300円分が上乗せされると紹介した。



続いて、イオンが実施する先着プレゼントのキャンペーンを紹介。4月26日までに給油した20リットル以上のレシートを対象店舗で提示すると、500円分のお買物券がもらえるという。また、PayPay銀行へ他行から1度に200万円以上振り込むだけで330円がもらえる特典や、GUでのPayPay決済によるスクラッチくじも取り上げた。



さらに、吉野家でテイクアウトの牛丼並盛が割引になるキャンペーンについて、三井住友カードのスマホタッチ決済やJCBオリジナルシリーズのポイントアップと併用する裏技を公開。エディオンでは、購入金額の半分以下をポイントで支払うと20%がポイントバックされるキャンペーンを紹介し、エアコン設置などの工事費が対象外となる点に注意を促した。



その他にもファミマカードの抽選割引や楽天ペイの還元、AmazonのスマイルSALE、各種サブスクリプションの特大割引など、多岐にわたる情報が網羅されている。対象となるキャンペーンは動画の概要欄からエントリーできるため、条件を確認して週末のポイ活に役立ててほしい。