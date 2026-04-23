23日（木）、公益社団法人SVリーグが大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のレギュラーシーズン全日程終了に伴い、リーダーズおよび個人表彰受賞者を発表した。

2025-26シーズンのSVリーグ男子レギュラーシーズンで優勝を飾ったのはサントリーサンバーズ大阪。同チームのオリビエ・キャットヘッドコーチがレギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞を獲得している。また、最優秀フェアプレーはグリーンカード5枚を獲得したドミトリー・ムセルスキー（サントリー）が受賞した。

各部門のリーダーズでは、新加入のフランス人オポジットのステファン・ボワイエ（ジェイテクトSTINGS愛知）が869得点を獲得し、トップスコアラーに輝いた。2位のムセルスキー（821得点）とは48点差と、拮抗した争いになった。

トップスパイカーは、アタック決定率54.4%をマークしたアウトサイドヒッター（OH）のミゲル・ロペス（大阪ブルテオン）。トップサーバーは、OHの水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）がサーブ効果率15.0%で受賞。トップブロッカーは1セット当たりのブロック決定本数で0.68本を記録したポーランド人ミドルブロッカーのノルベルト・フベル（WD名古屋）が受賞している。

トップサーブレシーバーには、サーブレシーブ成功率で53.4%をマークしたリベロの外崎航平（ヴォレアス北海道）が輝いた。なお、いずれの選手、監督も今回が初受賞となった。

また、レギュラーシーズンMVP、ベスト6、ベストリベロ、ベストレシーブ、最優秀新人賞、MIP賞に加え、最優秀育成クラブ賞、最優秀社会連携クラブ賞、特別表彰、功労者表彰については、5月19日（火）に開催される「リクルートスタッフィングpresents 大同生命SV.LEAGUE AWARDS 2025-26」で発表される予定だ。

■2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN リーダーズ



トップスコアラー：ステファン・ボワイエ（ジェイテクトSTINGS愛知）/総得点869点/初受賞

トップスパイカー：ミゲル・ロペス（大阪ブルテオン）/アタック決定率54.4%/初受賞

トップサーバー：水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）/サーブ効果率15.0%/初受賞

トップブロッカー：ノルベルト・フベル（ウルフドッグス名古屋）/1セット当たりのブロック決定本数0.68本/初受賞

トップサーブレシーバー：外崎航平（ヴォレアス北海道）/サーブレシーブ成功率53.4%/初受賞

■2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN 個人表彰



レギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞：オリビエ・キャット監督（サントリーサンバーズ大阪）/初受賞

最優秀フェアプレー：ドミトリー・ムセルスキー（サントリーサンバーズ大阪）/グリーンカード5枚/初受賞