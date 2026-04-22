田端信太郎がIFAに激怒「証券会社の回し者やん」生債券に隠された見えない手数料に警鐘
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田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「ナマ社債を薦めてきた妙なIFAと激論したよ。【手数料に注意！】」を公開した。動画では、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）を名乗る業者から持ちかけられたPR案件の交渉過程を公開し、生債券投資に潜む「見えない手数料」の問題点について強い危機感をもって語っている。
動画冒頭、田端氏は架空の社名「ジャパン・プライベート・ウェルス・パートナーズ」として、あるIFA業者とのやり取りを公開。業者から150万円でのタイアップ動画を打診された田端氏は、「本当にいいサービスをやっているならば、無料でもやりますよ」と伝え、忖度なしで切り込む逆提案をした経緯を説明した。業者は「本質の分散投資」としてドル建ての生債券（マイクロソフト社債など）を提案。これに対し田端氏は、米国債ETFと比較し、なぜ生債券が必要なのかを追及した。業者が「購入時の為替手数料は発生せず」「アスク・ビッドの乖離が3%前後」と回答したやり取りを示しつつ、「1ドル160円の価値があるのに、162円で売る。その差が本質的な手数料だ」と指摘。生債券には為替スプレッドや中途換金時の流動性リスクなど、不透明なコストが多く潜んでいることを論理的に解説した。
さらに田端氏が、なぜより条件の良い超長期米国債ETFではなく、生債券を勧めるのかと尋ねると、業者は「証券会社との関係で開示できない」と回答し、連絡が途絶えたという。田端氏はこの対応を受け、「何がインディペンデントなの？ただの証券会社の回し者やん」と呆れた様子を見せ、「中立公平な立場」というIFAの謳い文句が形骸化している実態を痛烈に批判した。
最後には、債券の識別番号を調べれば適正価格が分かるといった知識の重要性に触れ、「インフォメーション・イズ・パワー（知識は力なり）」と断言。視聴者に対し、無知なまま不当な手数料を取られないよう、自ら学ぶことの必要性を強く訴えかけて動画を締めくくった。
動画冒頭、田端氏は架空の社名「ジャパン・プライベート・ウェルス・パートナーズ」として、あるIFA業者とのやり取りを公開。業者から150万円でのタイアップ動画を打診された田端氏は、「本当にいいサービスをやっているならば、無料でもやりますよ」と伝え、忖度なしで切り込む逆提案をした経緯を説明した。業者は「本質の分散投資」としてドル建ての生債券（マイクロソフト社債など）を提案。これに対し田端氏は、米国債ETFと比較し、なぜ生債券が必要なのかを追及した。業者が「購入時の為替手数料は発生せず」「アスク・ビッドの乖離が3%前後」と回答したやり取りを示しつつ、「1ドル160円の価値があるのに、162円で売る。その差が本質的な手数料だ」と指摘。生債券には為替スプレッドや中途換金時の流動性リスクなど、不透明なコストが多く潜んでいることを論理的に解説した。
さらに田端氏が、なぜより条件の良い超長期米国債ETFではなく、生債券を勧めるのかと尋ねると、業者は「証券会社との関係で開示できない」と回答し、連絡が途絶えたという。田端氏はこの対応を受け、「何がインディペンデントなの？ただの証券会社の回し者やん」と呆れた様子を見せ、「中立公平な立場」というIFAの謳い文句が形骸化している実態を痛烈に批判した。
最後には、債券の識別番号を調べれば適正価格が分かるといった知識の重要性に触れ、「インフォメーション・イズ・パワー（知識は力なり）」と断言。視聴者に対し、無知なまま不当な手数料を取られないよう、自ら学ぶことの必要性を強く訴えかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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「愛と誠のアクティビスト投資家」田端信太郎です。堀江貴文さんや前澤友作さんの部下として間近で創業オーナー社長の振る舞いをみながら、LINEやZOZOで執行役員をつとめ、ライブドア、NTTデータなどで、社員としてIT企業を中から見た経験を活かしながら、個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます！
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