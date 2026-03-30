新作夏アニメ「ヤニすう」ABEMA限定先行配信版が公開決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年６月より新作夏アニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』のABEMA限定先行配信版を７月からの地上波放送に先駆けて配信開始する。
TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と彼が通うスーパーで働くミステリアスな女性・田山が、店の裏でタバコを吸いながら言葉を交わすひとときを描く。日常の中にある大人の少し不思議なつながりを丁寧に描いた“二面性シガレットストーリー”として多くの読者の共感を集め、「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門にて１位、単行本は累計部数300万部を突破。７月より待望のTVアニメ放送も決定しており、アニメーションとして描かれる２人のやり取りにも注目が集まっている。
このたび、３月28日（土）に開催された「AnimeJapan 2026」TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」スペシャルステージにて、『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』ABEMA限定先行配信版の公開が決定したことが発表。2026年７月からの地上波放送に先駆け、６月より一足先に「ABEMA」で「ヤニすう」が楽しめる。
(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会
TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と彼が通うスーパーで働くミステリアスな女性・田山が、店の裏でタバコを吸いながら言葉を交わすひとときを描く。日常の中にある大人の少し不思議なつながりを丁寧に描いた“二面性シガレットストーリー”として多くの読者の共感を集め、「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門にて１位、単行本は累計部数300万部を突破。７月より待望のTVアニメ放送も決定しており、アニメーションとして描かれる２人のやり取りにも注目が集まっている。
(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会