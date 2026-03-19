お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。3月17日の放送には、お笑いコンビ「トム・ブラウン」がゲスト登場。それぞれのアルバイト経験について語った。

ゲストである「トム・ブラウン」の二人は、これまで様々なアルバイトを経験してきた。

二人そろって同じコンビニで働いたこともあるという。

コンビニは基本的におすすめのアルバイトだが、「オーナーのお母さんにレジ打ちを教えるのが大変」「外国からのお客さんにレンジの使い方を説明するのが大変」という、独特の苦労エピソードも語られた。

そして、コンビニ以外のアルバイトについて。

まずは布川ひろきのアルバイト先だが……

布川「SMクラブみたいなところの入口にパンツ一丁で縛られて、お客さんに口紅で全身に悪口を書かれるバイトをしてたことがあります。『部長○ね』とか、普段の愚痴を」

西堀「何その仕事！？ 存在を初めて知ったよ」

布川「ストレス社会だからですかね……僕は覆面をかぶって、ただそこにいるんです。3時間で3,000円くらい。口紅って結構取れないんですよ。でも僕、書かれてること忘れて実家に帰って、脱いだら書かれたままでヤッベとなったことはあります」

続いてみちおのアルバイト経験が語られる。

みちお「大型スーパーの中にある自転車屋さんで働いてて、そこのお店の常連さんが、僕の初体験の相手でした」

西堀「お前らそんなのばっかだな！」

みちお「ずーっと常連で来てたお客さんだったんですよ。あるとき『私あと一週間くらいで東京に行っちゃうの。寂しいな』って言われたから、『じゃあサイクリング行きます？』って一緒に行って、その流れで……」

西堀「はしょりすぎてて分かんないよ！」

滝沢「バイトもやってみるもんだね（笑）」

みちお「そうですねえ。バイトには夢がある」