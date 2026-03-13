【らくごのブンカ】久々に4人で
文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶ らくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料）
▼メルマガ登録はこちら▼
―3月13日（金）配信分―
皆さ～ん、こんちょちょらー！
3月に入りましたね～。
前回2月で、ちょちょら組の本公演の告知を
させていただいてましたが、今月の初週は
その本公演を振り返っています！
というか、本公演後の話で奇跡が！？
是非、配信中の初週分をチェックしてみてください★
そしてそして！先月、最新配信として
「第73回三田落語会」の
春風亭一花「洒落小町」「三枚起請」が大好評です！！
ぜひぜひこちらもチェックしてみてくださいね♪
ちょちょらのブンカ、3月は文吾×シガーでお届け中です！
どちらのトークも面白いのですが、今月はシガーが！？！？
このあと配信される回もお聞き逃しなく～☆
らくごのブンカの配信情報は、
らくごのブンカのX(旧Twitter)「@rakugo_joqr」でも
チェックしてくださ～い！