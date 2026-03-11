元ギャルのカリスマ登場にニューヨーク＆さらば青春の光が大興奮
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#10を３月10日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
３月10日（火）放送の#10では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第６弾を放送。
そして、スタジオでは、元“ギャルのカリスマ”こと、タレント・安西ひろこをゲストに迎えトークを展開。森田は「俺たちの青春」「カリスマ」と大興奮で安西を迎え入れつつ、「（収録が）始まる前、芸能界で本当に色々あったんやろうなってぐらい腰低かった」と平成を駆け抜けたカリスマの謙虚な姿勢に驚きの声を上げる。また、SNSで話題を呼んだ現在47歳となった安西の“ミニスカ美脚”写真がスタジオで公開されると、安西は「50枚ぐらい撮った中の奇跡の１枚なんです」と謙遜。「実は『愛のハイエナ』に出るために、めちゃめちゃ減量してきたんです」と番組出演に向けてストイックに体作りをしてきたことも明かし、MC陣を驚かせた。
番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第２弾を放送。派手な外見への偏見や過去の恋愛に傷ついたギャルたちが、宮古島を舞台に恋愛模様を繰り広げる。
一方、スタジオでは、AKB48の元メンバー・入山杏奈とギャルモデル・今井アンジェリカをゲストに迎え、「学生時代の恋愛」をテーマにトークが白熱。入山は「中学２年生の時に学校の先輩を好きになった」と初々しい学生時代の恋愛エピソードを当時の写真とともに披露。「一緒に登下校したり」と当時を振り返り、屋敷から「先輩とはお付き合いしたってこと？」と聞かれると「付き合ってなかったんですけど、両思いみたいな感じで」と甘酸っぱい思い出を語る。これを聞いた森田は「ええなぁ、久しくないわ、両思い」と思わず本音をこぼし、相方のさらば青春の光・東ブクロから「気持ち悪い発言やな」とツッコミを入れられる場面も。
また、今井は「一番喧嘩が強い男の子と付き合ってた」とギャルらしい高校時代の恋愛を回顧。スタジオで当時の彼氏とバイクに乗ったお揃いの「コルク半（ヘルメット）」姿の２ショット写真が公開されると、まさに“ヤンチャ”なカップル写真にMC陣は「すごいな、これ」と爆笑。さらに今井は、その元カレとの修羅場エピソードも暴露。「（元カレに）『この子とは遊んじゃいけないよ』って言われて、なんでだろうって思って自分で確かめようと、その子に『遊ぼう』って連絡した」と振り返った今井。そこで、今井が女の子と言い合いになった末、相手が今井の彼氏を呼び出したことで駆けつけた彼氏とその場にいた別の男性のタイマンが勃発。今井は当時の心境について、「ヤバい！タイマン始まった！どうなっちゃうの？って思ったら、（彼氏が）勝ったから、“ひとなき”を得た」と謎の言葉で振り返り、すかさず森田が「事なき？事なきのこと？“事なきを得た”やな」と鋭くツッコミ。まさかのオチに一同爆笑の結末となった。本放送は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
そして、スタジオでは、元“ギャルのカリスマ”こと、タレント・安西ひろこをゲストに迎えトークを展開。森田は「俺たちの青春」「カリスマ」と大興奮で安西を迎え入れつつ、「（収録が）始まる前、芸能界で本当に色々あったんやろうなってぐらい腰低かった」と平成を駆け抜けたカリスマの謙虚な姿勢に驚きの声を上げる。また、SNSで話題を呼んだ現在47歳となった安西の“ミニスカ美脚”写真がスタジオで公開されると、安西は「50枚ぐらい撮った中の奇跡の１枚なんです」と謙遜。「実は『愛のハイエナ』に出るために、めちゃめちゃ減量してきたんです」と番組出演に向けてストイックに体作りをしてきたことも明かし、MC陣を驚かせた。
番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第２弾を放送。派手な外見への偏見や過去の恋愛に傷ついたギャルたちが、宮古島を舞台に恋愛模様を繰り広げる。
一方、スタジオでは、AKB48の元メンバー・入山杏奈とギャルモデル・今井アンジェリカをゲストに迎え、「学生時代の恋愛」をテーマにトークが白熱。入山は「中学２年生の時に学校の先輩を好きになった」と初々しい学生時代の恋愛エピソードを当時の写真とともに披露。「一緒に登下校したり」と当時を振り返り、屋敷から「先輩とはお付き合いしたってこと？」と聞かれると「付き合ってなかったんですけど、両思いみたいな感じで」と甘酸っぱい思い出を語る。これを聞いた森田は「ええなぁ、久しくないわ、両思い」と思わず本音をこぼし、相方のさらば青春の光・東ブクロから「気持ち悪い発言やな」とツッコミを入れられる場面も。
また、今井は「一番喧嘩が強い男の子と付き合ってた」とギャルらしい高校時代の恋愛を回顧。スタジオで当時の彼氏とバイクに乗ったお揃いの「コルク半（ヘルメット）」姿の２ショット写真が公開されると、まさに“ヤンチャ”なカップル写真にMC陣は「すごいな、これ」と爆笑。さらに今井は、その元カレとの修羅場エピソードも暴露。「（元カレに）『この子とは遊んじゃいけないよ』って言われて、なんでだろうって思って自分で確かめようと、その子に『遊ぼう』って連絡した」と振り返った今井。そこで、今井が女の子と言い合いになった末、相手が今井の彼氏を呼び出したことで駆けつけた彼氏とその場にいた別の男性のタイマンが勃発。今井は当時の心境について、「ヤバい！タイマン始まった！どうなっちゃうの？って思ったら、（彼氏が）勝ったから、“ひとなき”を得た」と謎の言葉で振り返り、すかさず森田が「事なき？事なきのこと？“事なきを得た”やな」と鋭くツッコミ。まさかのオチに一同爆笑の結末となった。本放送は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.