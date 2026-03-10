【明日なに着る？】「脚が真っ直ぐ伸びて見える」すらりと美脚な黒パンツ





自分をよりよく見せてくれる形や素材。この先の軽量トップスともバランスがとれる重み。スタイルアップにも、装いにもいい影響をもたらす、メリットばかりの1本をお届け。





スタイルよく見えるポイントは、ほどよく厚手なレザー素材にあり。1.太ももやヒップのハリを拾わない風合い。2.縦にすとんとまっすぐ落ちる素材ならではの重量。3.幅広でもひらつかないカドのあるシルエット。加えて、ミニマルデザイン＋マイルドなブラウンなら、近寄りがたいハードさがなく似合う服も多い。





【POINT】上は軽く・下は重めの組み合わせが、これからのIラインをバランスよく見せる定石。透け感のあるトップスがハンサムなパンツに女っぽさを加算する相乗効果も手伝って、さらにレザーが穿きやすく。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 12℃ LOWEST 3℃

曇りときどき晴れ