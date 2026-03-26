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YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が「【ゴミだらけ】福島県"最安値"を内見したら、家賃も中身も破天荒すぎた。」を公開した。不動産会社代表の2人が、福島県内にある激安の「珍賃貸」3軒を巡り、家賃の安さだけでなく、残置物から見えてくる物件の歴史や人間模様を推理する様子を紹介している。



動画の前半では、福島市にある家賃3万8,000円の1R物件へ。オートロック付きで外観は一般的なマンションだが、玄関には血痕のようなシミがあり、室内には大量のゴミ袋が散乱。出演者は「夜逃げですね」と推測し、「闇深いねこの部屋」と驚きを隠せない。残置物の中に賞味期限2024年の食品や女性物の下着を発見し、当時の生活感を生々しく描写している。



中盤以降は会津若松市へ移動。2軒目は家賃7,500円の築73年の古民家。広大な室内には1991年の新聞や大量の徳利が残され、「クリーニング屋さんだったのでは？」と独自の推理を展開する。「マゲ付」と書かれた缶からマネキンの頭部が出てきたり、風呂場の壁が崩落して「下界が丸見え」になっているなど、刺激的な内部を探索する。



さらに終盤の3軒目では、福島県最安値となる家賃3,500円の物件へ。玄関にたどり着くまでに深い雪をかき分ける必要がある過酷な環境だが、室内には薙刀や和傘、大量の赤べことキューピー人形が並べられていた。古い家屋ながら床や建付けはしっかりしており、日本建築の堅牢さに感心する場面も確認できる。



単なる安さや間取りのスペック比較ではなく、そこに残された物から「歴史がね」と前住人の生活を想像し、物件が持つ独自の物語を読み解くという新たな視点を提示した。



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