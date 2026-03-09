「カジュアルな服に浮かない」PCもすっぽり入るヴィンテージ調の使えるバッグ







今気になる「ときめき」を日常に浮かない程度に楽しむために、服より小さなところでアップデート。なかでもシンプルなスタイルに合わせる前提で吟味したアイテムをご紹介。 ※（ ）内の数字はサイズで、バッグは縦×横×マチ、靴はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。







硬派な形で「ハズさずヴィンテージ」

スエードやブラウン系に注目が集まる今季は、レトロなムードを直球に楽しむほうがむしろ新鮮。カジュアルな装いに品をおぎない、キレイめな服装をほどよくくずす、幅広いスタイルのバランサーとしても重宝。







なつかしさを感じるベルトモチーフ

ベルトつきスエードバッグ （29×38.5×12.5）／CHARLES & KEITH （CHARLES & KEITH JAPAN） PCがすっぽりとおさまるビッグサイズ。実用性の高いスクエアフォルムながら、要所要所に曲線的なディティールをあしらい、まじめすぎない品のよさを演出。







スエードをかっちりと洗練化

ブラウンスエードバッグ（ポーチつき・26×45×15）／MAESTOSO（アマン） 開口部は強力なマグネット式で、収納力をそなえた広めのマチながら、すっきりとした見た目。リッチな見た目とは裏腹に、軽く持ち続けやすい。内部で小物を整理できるポーチつき。







