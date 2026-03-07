◆9割の管理職が勘違いしている“部下とのコミュニケーション”

辞書の定義を超えた「真の共感」

共感とは、いったい何なのでしょうか？ 辞書的には「他人の意見や感情をその通りだと感じること」ですが、私はさらにこう考えています。

「共感とは、他人（相手）が見ている世界や考えていること、感じていることを、その人の立場に立って理解しようとすること」。

「同情」と「共感」の決定的な差

英語では共感を「エンパシー（empathy）」と呼びます。似た言葉に「シンパシー（sympathy）」がありますが、意味は異なります。

シンパシーは「同情」と訳されることが多く、自分自身の価値観をもとに相手の状況に理解や感情を寄せるもの。つまり、基準になるのは「自分」です。

「相手の靴」を履いて歩く

一方、エンパシーは相手の立場や視点に立って、相手の感じていることを自分の内側で理解しようとする行為。相手を“自分のモノサシ”ではなく、“相手のモノサシ”で理解することなのです。

【解説】リーダーに求められる「知的作業」としての共感

多くの人は、共感を「感情的な反応」だと思いがちです。しかし、ビジネスにおけるエンパシーは、むしろ高度な知的作業といえます。自分の価値観（モノサシ）をいったん脇に置き、「なぜこの部下はこのような行動をとったのか？」「彼の背景にはどんな不安があるのか？」と推論を重ねるプロセスだからです。

リーダーが「自分ならこうするのに」という主観を捨て、相手の靴を履こうと努めることで、初めて部下との間に心理的安全性が構築されます。

組織の生産性を高める「エンパシーの効能」

管理職がエンパシーを磨く最大のメリットは、「情報の解像度」が劇的に上がることです。

●本音の吸い上げ:相手のモノサシを理解しようとする姿勢は、部下に「理解されている」という安心感を与え、トラブルの兆候や本音を引き出しやすくします。

●適切な動機付け:自分の価値観を押し付けるのではなく、相手の価値観に沿った言葉選びができるようになるため、指示の浸透速度が速まります。

「同調」せずとも「共感」はできる

ここで重要なのは、相手の意見に賛成（同感）する必要はないということです。「あなたの立場なら、そう感じるのも無理はない」と、その背景を論理的に受容することがエンパシーの真髄です。

たとえ最終的な判断が部下の希望に沿わないものであっても、「自分の視点を理解しようとしてくれた」という事実は、リーダーへの揺るぎない信頼へとつながります。

自らのモノサシを広げ、多様な「相手の靴」を履き替える柔軟性こそが、変化の激しい時代のリーダーに求められる真の資質なのです。

