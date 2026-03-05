【大安×天赦日×一粒万倍日！】最強開運日「あなたが使う財布のタイプはどれ？」＜ママのリアル調査＞
2026年3月5日は「大安」「天赦日」「一粒万倍日」が重なる“最強開運日”。金運アップを願って財布の買い替えや見直しを考える人もいるのではないでしょうか。
そこで今回、ママスタセレクトでは「ママたちが普段どんな財布を使っているか」を調査することに。選択肢に「長財布」「折りたたみ財布」「コインケースのみ」「その他」の4つを設定したアンケートでは、860人を超えるママたちが回答を寄せてくれました。
アンケートでもっとも多かったのは「長財布」と答えたママたちで55.8％と過半数を占めました。次いで「折りたたみ財布」が35.4％、「コインケースのみ」が3.4％となり、「その他」は5.4％にとどまりました。
「お札を折らない」「大容量」やっぱり安心感は長財布
過半数のママたちが「長財布」を選んだ理由はどこにあるのでしょうか。
『カードもいっぱい入るし、財布を折りたたまなくてもそのままカバンに入るからラク』
『お札が折れないから！ 大容量だし小銭も出しやすい』
『少しかさばるけれど、カードや小銭も1つにまとめられるのが便利』
『紙幣もレシートもスッキリ入れたいので。折りたたみ財布の紙幣はセルフレジで入れにくい』
長財布のメリットとして多く寄せられたのは「お札が折れない。きれいなまま収納できる」という声でした。さらには、「カード・小銭・レシートを1つにまとめられる」「取り出しやすく会計がスムーズ」との意見が多く寄せられます。ほかにも「子どものイニシャル入りでお気に入り」「大好きな義母とお揃いだから！」「独身時代、夫に誕生日プレゼントでもらった財布だから」など、長年の愛用品として思い入れを語るママも。毎日手にする財布です。使用年数とともに思い出も重ねてきたのでしょうね。
コンパクトさ重視の折りたたみ派
「折りたたみ財布」を選んだママたちからはこんな声が届いています。
『小さいバッグに入れやすいけど小銭が出しにくい』
『お札は折れるけど手荷物を小さくできるし便利』
『最近小さいバッグに変えたので、財布も折りたたみにしています！』
バッグや荷物の軽量化といったライフスタイルの変化に合わせて、折りたたみ財布も人気が出てきているようです。
キャッシュレス派はコインケースで十分！？
コインケースを選ぶママたちの理由は、キャッシュレス時代ならではの判断のようで……。
『カード入れがついたコインケース一択。キャッシュレス決済メインだから十分』
『キャッシュレスオンリーの自分にはコインケースがぴったり』
キャッシュレス決済が中心のママたちにとっては、少額の現金が入ればOKということでしょう。身軽さを最優先する人たちに支持されています。
シーン別に使い分ける“財布多様化”も進行中
『お札用、小銭用、カード用と3種使い分けてます！』
『ウォレットショルダーを利用している』
『フラグメントケースです』
バッグや外出先に合わせて複数使い分けるなど、「1つにこだわらない」ママたちも少なくありません。筆者も日常的には長財布を使用していますが、身軽に出かけたいスポーツ観戦の際にはウォレットショルダーを愛用中。必要最低限のものが入り、両手があくので、小さいお子さんとお出かけのママにもぴったりのアイテムかもしれませんよ。
長財布と金運の関係
今回のアンケートでは、長財布が半数以上という結果になりました。
『長財布は金運にもいいと思うから』
と、長財布をもつ理由に「金運の良さ」をあげる人も少なくありませんでした。背景には次の2つのことが考えられます。
お札を折らずにしまえる＝お金を大切に扱っている
長財布はお札を折らず、そのまま収納できるのが特徴です。風水の考え方ではお札をきれいな状態で保つこと＝お金を大切にする姿勢とされます。お金が居心地よく感じるように、という考えにつながっているのだとか。「お札を曲げずに入れられる」「きれいなままお札が入れられる」というママたちの声も、この感覚に近いものといえそうです。
中身が整理しやすく、お金の流れを把握しやすい
長財布はカードやレシート、小銭を分けて収納しやすく、中身が整理しやすいのもポイントです。金運の観点では財布の中が整っている・把握できていると良いと考えられています。無駄遣いを防ぎやすいと捉えられるのかもしれませんね。
金運だけでなく使いやすさも大切にしたい
一方で、折りたたみ財布を選ぶママたちからは、「小さいバッグにも入るから」「身軽に出かけたい」といった声が目立ちました。子どもとの外出や日常の買い物では、少しでも荷物を減らしたいのが本音でしょう。金運よりも、今の生活に合っているかどうかを基準に財布を選ぶ人も少なくないのかもしれません。
さらに、コインケースのみやフラグメントケース、ウォレットショルダーなどを使うママたちからは、キャッシュレス化が進んだ今ならではのスタイルが見えてきます。
また、外出先やその日の予定によって財布を使い分けるという人も少なくありませんでした。そんな柔軟なスタイルは、忙しいママならではともいえそうです。
最強開運日を財布の見直しの日にしてみては？
最強開運日をきっかけに注目した今回のアンケートからは、「金運」や「縁起」を意識しつつも、最終的には自分の暮らしにしっくりくるかどうかを大切に、財布を選ぶママたちの姿が見えてきました。正解は1つではなく、そのときどきのライフスタイルに合わせて選ぶのが今のスタンダードなのかもしれません。
大安・天赦日・一粒万倍日が重なる最強開運日。新しい財布を迎えるのも、今の財布を丁寧に使い続けるのも、どちらも立派な開運アクションのはずです。この日をきっかけに、毎日手にするお財布と、あらためて向き合ってみてはいかがでしょうか。
【アンケート概要】
総回答数：862票
調査方法：インターネット
調査月：2026年1月
調査・分析：ママスタセレクト編集部
文・編集部