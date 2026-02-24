【ディズニー】完売したDPAが復活する？ 知っておきたい「再販」のタイミング
YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」が、「【神技】実はディズニーで『この裏技』知ってたら相当すごいです」と題した動画を公開。子連れディズニー歴9年のYouTuber・ニコート氏が、東京ディズニーリゾートで知っていると役立つ攻略法や裏技を解説した。
ニコート氏は冒頭、「ディズニーシーやディズニーランドは非常に難しく、簡単に失敗してしまう場所」と指摘し、事前の情報収集の重要性を説いた。その中で特に注目すべき情報として、「DPA（ディズニー・プレミアアクセス）の再販」を挙げている。人気アトラクションのDPAは開園直後に完売することが多いが、実は「12時以降などの昼の時間帯にいきなり再販し始める」ことがあるという。朝の時点で買えなくても諦めず、アプリをこまめにチェックすることで取得できる可能性がある。
また、アトラクションがシステム調整などで運営中止になった際に発行される「マルチエクスペリエンス」というパスについても言及した。これは次回以降使える優先利用券のようなものだが、ニコート氏によれば「乗れなかったアトラクション以外でも利用できる可能性がある」という。例えば、『モンスターズ・インク』のパスを持っていた場合でも、システム調整等でマルチエクスペリエンスに変化すれば、『プーさんのハニーハント』などで利用できるケースがあるため、対象アトラクションの確認を推奨している。
さらに、ディズニーホテル宿泊者特典である「ハッピーエントリー」の活用法についても独自の視点を提示した。一般的に「なるべく早く到着したほうがいい」と言われがちだが、ニコート氏は「早く到着することをおすすめしていない」と語る。何時間も前から開園待ちをしても、一般入園との差はアトラクション待ち時間にして20分程度しか変わらない場合が多いからだ。それよりも「入園や荷物検査に時間がかからない」というメリットを活かし、開園30分前程度の到着でも十分に恩恵を受けられると解説した。
ニコート氏は最後に、「ディズニーという場所を楽しむには難しく考える必要は全くない」と述べ、アトラクションやショーだけでなく、パーク内の景色や移動時間そのものを楽しむ心の余裕を持つことが、最高の一日を過ごす秘訣だと締めくくった。
