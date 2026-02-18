食べ進めるほどからくなる！　コメダ×ドムドム『台湾ミンチのコメドムバーガー』食べてみた

コメダ珈琲店とドムドムハンバーガーがコラボした「台湾ミンチのコメドムバーガー」が、1月29日（木）から期間限定で登場しました！

コメダとドムドムのコラボは、今年の福袋に続いて2回目です。さっそく、店舗へ足を運んできました。

赤いメニュー表が目を引きます。注文時に、「辛子マヨネーズか、普通のマヨネーズか」を聞かれました。せっかくなので、今回は辛子マヨネーズをチョイス。

運ばれてきたバーガーは、なかなかのボリューム感。つやつやのまん丸バンズから、キャベツの千切りがのぞいています。

バンズと半熟オムレツを持ち上げると、そこには台湾ミンチがたっぷり！ ちなみに、台湾ミンチとは、名古屋発祥の台湾ラーメンに由来する肉そぼろのことで、しょうゆとニンニク、唐辛子で味つけされているそうです。食欲をそそる香りがふわりと立ちのぼり、期待が高まります。

具材がはみ出しやすいためカットでの提供はできないとのことで、両手でバーガーを持ち、かなり大きく口を開けて食べることに。デートではちょっぴり恥ずかしいかも？



ニンニクの風味がしっかりきいたパンチのある味わいを、まろやかなエッグオムレツが包み込みます。

最初は、「思ったよりからくないかも？」と感じていたのですが、半分ほど食べたあたりからからさがじわじわと押し寄せてきました。台湾ミンチと辛子マヨネーズの相乗効果で、どんどんからさが増していきます。からさが苦手な人は、普通のマヨネーズを選んだほうがよさそうです。

シャキシャキのキャベツとオニオンスライスも、いいアクセント。肉そぼろの濃い味つけに対して、野菜のさっぱり感がバランスを取っている印象です。

下から台湾ミンチがぽろぽろとこぼれ落ちてくるのを気にしていたら、上から半熟卵がとろーりとたれてきました。最終的に、包み紙はとろけ出た卵黄とはみ出したミンチで大変なことに！ これは私の食べ方が下手すぎるせいですが、同じタイプの方は覚悟のうえでどうぞ（笑）。

「台湾ミンチのコメドムバーガー」の価格は、840円〜910円（税込）と店舗によって異なります。カロリーは707キロカロリー。3月上旬頃までの販売予定ですが、なくなり次第終了とのこと。

コメダの落ち着いた空間で食べる、ガツンとからいバーガー。普段のコメダとはひと味違う体験でした。

（文＝minto）