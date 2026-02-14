タレント・しみけん（46）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「ミス東大2020」グランプリで、現役東大院生タレント・神谷明采（25）の騒動について言及した。

神谷は11日、自身のXに「ガンダしてファイナルコールで乗れました。いつも迷惑かけてごめんなさい」と笑みを浮かべている写真を添えて投稿。これに批判が相次いでいた。

そして13日には「私の公共マナーに対する認識の甘さ、そして想像力の欠如が招いた事態であり、弁解の余地もございません。所属事務所および大学院からも厳重な注意を受け、自身の未熟さを痛感しております」と謝罪文を掲載していた。

この件について、しみけんは「飛行機好きからしたら最低の行為です。。プロフェッショナルの流儀で グランドスタッフさんの特集やったんだけど 待つか/切るかでスタッフさんの今後の進退が変わるそう。あの働く姿を見て、より一層余裕を持って空港に行くようになりました」と批判し「当の本人は言葉だけで悪びれた感じが無いのも、イメージ悪い。。1番苦手な人種。。」と私見をつづっていた。