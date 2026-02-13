「bills お台場」限定！ペットと楽しむ「バレンタインコース」が2月28日まで登場
オールデイダイニングレストラン「bills」から、愛犬家＆愛猫家必見のコースが登場！2026年2月10日〜2月28日(土)の期間中、「bills お台場」限定で「バレンタインコース」(6800円)がラインナップする。
【写真】人気の「リコッタパンケーキ」もコースに登場
目玉は、ペットとの時間を主役に据えたブランド初のコース料理。家族の一員であるペットと同じテーブルを囲む、新しいスタイルのバレンタインの過ごし方を提案している。
■ランチもディナーもOK！「bills」の人気メニューを凝縮
「bills お台場」は、日本国内の店舗でもいち早く店内のペット同伴を導入した、ペットを飼っている人に優しいスポットとして知られている。
今回登場する「バレンタインコース」は、夜景が美しいディナータイムはもちろん、ランチタイムでも利用が可能。メニューは、「bills」らしい新鮮な食材を活かした全5品となっている。
鮮やかな見た目の前菜に、メイン料理の「チキンシュニッツェル」、「bills」自慢の「リコッタパンケーキ」と、同ブランドの人気メニューを存分に味わえるのがポイント。初めて「bills」に行く人にもおすすめだ。
さらに、本コースをディナータイムに予約すると、先着順で夜景の見える窓側席が用意されるといううれしい特典付き。レインボーブリッジや東京湾の煌めく夜景をバックに、ペットと同じ空間で過ごすひとときは、かけがえのない思い出になるだろう。
なお、「すべての人に居心地のよい場所を」というブランドフィロソフィーを掲げる「bills」では、ペット連れの人も一般客も快適に過ごせるよう、いくつかの入店ルールが設けられている。
同伴可能な頭数は、小・中型犬およびネコは1組3頭まで、大型犬は1組1頭まで。館内および店内では、必ずペットケージまたはペットカートに入れ、飛び出し防止用リードの着用が必須だ。また、トイレは店外で済ませてから入店し、お店の食器をペットに使用しないよう注意しよう。
今年のバレンタインは、愛するペットと一緒にベイエリアの風を感じながら、特別な「bills」のコースを楽しんでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
