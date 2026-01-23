あなたの税務調査が『マルサ』に変わる？普通の調査が“強制捜査”に切り替わる恐怖
YouTubeチャンネル「税務調査110番 肉体派税理士・ワタナベまさや」が、「ぼ有罪に税務調査と査察調査(マルサ)、どう違うの？」と題した動画を公開。税理士のワタナベまさや氏が、一般の税務調査とは次元が違う「査察（マルサ）」の実態と、普通の調査が突然「刑事事件」へと変貌する恐怖の仕組みを解説した。
■「国税の特殊部隊」はバール持参でやってくる
ワタナベ氏はまず、通常の税務調査と査察の決定的な違いは「強制力の有無」にあると指摘する。
通常の調査が納税者の協力の上で行われる「任意調査」であるのに対し、査察は裁判所の令状に基づく「強制調査」だ。ワタナベ氏は査察官を**「国税の特殊部隊」**と表現。その調査は凄惨を極め、ドアをバールでこじ開けての家宅捜索や、容赦ない身体検査が行われることもあるという。
「彼らの目的は単なる追徴課税ではなく、脱税事件として立件し、被告人を『有罪』にすることにあります」（ワタナベ氏）
■「隠し現金は“死体”と同じ」執念の家宅捜索
査察官がなぜそこまで血眼になって現金を探すのか。ワタナベ氏はこれを殺人事件に例えて解説し、視聴者に衝撃を与えた。
売上漏れ・経費水増し： 犯行に使われた「ナイフ」
隠された現金（タマリ）： 殺人の証拠である「死体」
「死体（現金）が見つかれば言い逃れはできない。だからこそ、彼らは死体を探すために家中の壁や床、あらゆる場所をひっくり返すのです」と、その執念の凄まじさを語った。
■ 2,000万円でもアウト？ 恐怖の「報告事案」
動画の核心は、通常の税務調査が途中で査察へ切り替わる「報告事案」の存在だ。
かつては「脱税額1億円以上」が査察の目安と言われていたが、ワタナベ氏によればその基準は年々厳しくなっているという。 「現在は2,000万円程度の脱税額であっても、悪質と判断されれば報告事案になる可能性がある。特に、本来国に納めるべき『預り金』である消費税の脱税は、より低い金額でも厳しく追及される傾向にあります」と警鐘を鳴らす。
■「自主申告」が唯一の救いだが、中途半端は逆効果
査察は決して大企業や富裕層だけの問題ではなく、一般の税務調査の延長線上に潜んでいる。
ワタナベ氏は、最善の防衛策は「自主申告」であるとしつつも、「その内容が不十分であれば隠蔽のための偽装工作とみなされ、かえって査察を招くトリガーになりかねない」と指摘。正確な申告と、専門家を交えた誠実な対応の重要性を説き、動画を締めくくった。
